La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Patricia Reus, doctora en Arquitectura, investigadora y docente, en el jardín de la Constitución de Murcia. Nacho García
Arquitecta y profesora de la UPCT

Patricia Reus Martínez: «Una disciplina tan intensa como la arquitectura me ha permitido seguir habitando el espacio intelectual de la amabilidad»

«Soy artesanal y me gusta trabajar en equipo, pero tengo que ser capaz de entender todo lo que ocurre y controlarlo. Tengo la empatía exacerbada y estoy aprendiendo a no sufrir ansiedades de los demás»

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:50

La arquitecta y diseñadora francesa Charlotte Perriand firmó con 90 años sus últimos proyectos. Vivió prácticamente todo el siglo XX. Había nacido en 1903 y ... murió en 1999. Colaboró con Le Corbusier, Fernand Léger y Jean Prouvé. Pensaba que la extensión del arte de la vivienda es el arte de vivir, «vivir en armonía con los impulsos más profundos del hombre y con su ambiente adoptado o prefabricado». A Charlotte Perriand, influida por el minimalismo y el amor a lo artesanal de la cultura japonesa, dedicó esta semana su discurso de ingreso como académica de número en la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca de Murcia la arquitecta Patricia Reus (Murcia, 1975), profesora de Proyectos Arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura de Cartagena, investigadora principal del Grupo I+D (Contemporary City And Architectural Design) de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y divulgadora de la arquitectura en LA VERDAD en la sección dominical 'Mesa para cinco'. Su estudio en Vistabella (Murcia), fundado junto a Jaume Blancafort, es un centro de producción de proyectos que tienen encaje en la «arquitectura de la amabilidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encapuchados asaltan otro comercio 24 horas en Murcia armados con pistolas y mazas
  2. 2 Una nueva discoteca para revitalizar el ocio nocturno de Murcia: «El centro está imposible»
  3. 3

    Inquietud por los mensajes y patrullas contra personas sin hogar en el barrio murciano de El Carmen
  4. 4 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5

    Una nueva pasarela peatonal sobre el río Segura unirá los dos grandes parques
  6. 6

    Las tres semanas sin clase de un autista severo en Murcia: «No podemos más»
  7. 7 El rastro del Citroën C5 que llevó hasta los cuerpos de José Patricio y Edwin Guillermo
  8. 8

    Salud consuma su veto a su ex director gerente Asensio López y opta por otro coordinador en La Unión
  9. 9

    La huelga de médicos en plena epidemia de gripe amenaza con saturar la próxima semana el sistema sanitario
  10. 10 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de diciembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Patricia Reus Martínez: «Una disciplina tan intensa como la arquitectura me ha permitido seguir habitando el espacio intelectual de la amabilidad»

Patricia Reus Martínez: «Una disciplina tan intensa como la arquitectura me ha permitido seguir habitando el espacio intelectual de la amabilidad»