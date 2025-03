Paloma Zapata, cineasta sin fronteras entre crónica y ficción

Gema Escobar Domingo, 23 de marzo 2025, 08:06 Comenta Compartir

Desprende la calidez envolvente del mar mientras confiesa una necesidad casi visceral de contar historias mediante lo visual y al ritmo acompasado de la música. Nacida en Murcia en una familia de maestros y en un año, 1979, en equilibrio entre dos generaciones, su trayectoria como cineasta también se balancea entre el documental y la ficción, en una suerte de frontera que en Paloma Zapata se convierte en lenguaje híbrido y propio no exento de pura fantasía. Añora sus primeros baños de niñez en el Mar Menor y el Puerto de Mazarrón, aunque su licenciatura en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández de Elche fijó durante un tiempo su residencia en Altea, lugar en el que acabó irremediablemente atraída por el mundo del cine. Sin querer renunciar al Mediterráneo y tras haber coqueteado con Madrid para trabajar con grandes discográficas como Universal y Warner en su etapa como creadora de vídeos musicales, fundó su productora, La Fábrica Naranja, en Barcelona. Allí tuvo a sus dos hijas y estableció una vivencia profesional previa al séptimo arte en la que creó más de cien videoclips. Entre ellos, 'Dancing in the Rain', de Ruth Lorenzo, que representó a España en Eurovisión en 2014, y 'Seguiremos', iniciativa benéfica junto a Macaco y el Hospital Sant Joan de Déu y uno de los vídeos más virales de la historia de YouTube en España. Cada vez más consciente del poder de representación del cine y de su alcance masivo para dar a conocer historias invisibilizadas, Zapata estrenó en 2023 su obra más internacional, 'La Singla', culminación de su camino en el documental musical tras 'Casamance', 'road movie' con el músico Depedro rodada en Senegal, y el retrato biográfico 'Peret: yo soy la rumba'. 'La Singla', docuficción que recupera la figura de Antonia Singla, una bailaora gitana sorda –la propia Zapata es sorda de un oído–, obtuvo el año pasado el Premio Feroz Arrebato de No Ficción, recibió el galardón del público en DocsBarcelona y el Premio KeenEye en el Festival Internacional de Cine de Moscú. Miembro de la Academia Española de Cine y de la Red Audiovisual de Mujeres Europeas (EWA), tiene actualmente en marcha su cuarto documental, 'Juliette y Camille', y su primer largometraje de ficción, 'El Color Verde'. Además, este año ha sido seleccionada en el Laboratorio de Guion de Cine de la Fundación SGAE, taller en el que da forma, bajo la supervisión de Celia Rico, a su proyecto más personal. Titulado inicialmente como 'Altea', en la mente de la cineasta se ha convertido ya en 'Rebobinar': una vuelta introspectiva al pasado y a su historia de amor con el cine.

Lunes

10.00 horas. Estoy cumpliendo mi sueño cinematográfico con 'Altea'-'Rebobinar'. Estoy dejando volar toda mi creatividad. Es un proyecto que tengo en la cabeza desde hace más de 20 años. Acabo de cumplir 46, pero tenía 45 años cuando lo empecé a escribir; estaba en ese punto de crisis de la mediana edad en el que empiezas a revisar el pasado. Cuando estudiaba Bellas Artes, vivía en Altea. Allí conocí a un cineasta que venía de estudiar en San Francisco y que fue mi pareja. Me introdujo en el mundo del cine. Cuando le conocí estaba recuperado después de haber tenido leucemia. Teníamos el proyecto común de hacer una película, pero murió y no pudimos acabarla. Esa experiencia para mí traumática quedó abierta mucho tiempo. Tampoco sabía cómo cerrarla. Hace unos meses salió una convocatoria de beca del GAC [Guionistes Associats de Catalunya], que consistía en apoyar un proyecto de guion desde una sinopsis. Escribí en un par de tardes un par de páginas. Las vomité. Me dieron la beca. Con la ayuda de la guionista Blanca Escoda Agustí, lo he seguido vomitando para reconstruir esa historia desde el punto de vista de una cineasta. Ya con una primera versión del guion, me presenté a la beca de la SGAE... y aquí estamos.

Martes

13.00 horas. No es más fácil hacer documental que ficción, al menos para mí, pero sí es más fácil acceder a este formato. Hacer un documental de presupuesto medio-alto puede costar la cuarta parte que un proyecto de ficción de presupuesto bajo. Somos muchas mujeres las que hacemos documentales. Hay como ese techo de cristal en el mundo del cine: cuando hay mucho dinero sobre la mesa, inspira más confianza, todavía, un hombre que una mujer. Estamos en el camino de romper ese techo y, para ello, el asociacionismo es importante. Estoy en Dones Visuals, en CIMA [Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales] y la asociación europea EWA.

17.00 horas. 'Juliette y Camille' es un documental con dos protagonistas femeninas, coproducción Galicia-Cataluña-Perú. A finales de este año rodamos en Galicia con la idea de estrenar en 2026. 'El Color Verde' será mi debut en la ficción, y cuenta con la colaboración de una guionista valenciana, Irene Benlloch. Es una historia intimista sobre la relación entre una madre y sus dos hijas gemelas. Ambientada en el barrio valenciano de Benimaclet, y en el contexto de las movilizaciones vecinales en defensa de la huerta, aborda los abusos sexuales dentro de la familia. Comienza como drama y se convierte en 'thriller' psicológico. Es una coproducción con Aire de Cinema y el rodaje empezará en 2026.

Miércoles

9.30 horas. El Feroz, como reconocimiento de la prensa especializada y la crítica, ha sido muy importante para mí. Los premios te reafirman y dan confianza. Con 'La Singla' he hecho lo que quería hacer y estoy muy contenta. Ahora está en Movistar, TV3 y Canal Sur, y, a partir de septiembre, estará en Filmin y en Televisión Española.

Jueves

21.00 horas. Mi padre es muy cinéfilo, y crecí con las películas de Billy Wilder. Me gustaban los cómics y dibujar, y cuando empecé Bellas Artes me sumergí en el arte conceptual de Sophie Calle o Cindy Sherman, en la fotografía, el videoarte... También descubrí a Kaurismäki y el cine de finales de los 90. Empecé a hacer vídeos musicales con dos directores, Michel Gondry y Spike Jonze, como referencias. Estaba 'in love' con los videoclips de 'It's oh so quiet', de Björk, y 'Fell in love with a girl', de The White Stripes. Me siento muy identificada con estos mundos fantásticos, plásticos, donde la música tiene mucho peso.

Viernes

21.00 horas. Soy madre. He levantado una carrera y a dos hijas, una de 18 años y otra de 9, y he tenido que renunciar un poco a mi ocio. Tengo casi todas las plataformas, menos Netflix. Estoy ahora muy puesta con los vinilos, y siempre me ha gustado mucho leer. Mis amigos y amigas vienen del mundo del arte. Me gusta rodearme de esa gente que comparte aficiones conmigo y sueña con salvar el mundo. Me interesan las personas idealistas.

Sábado

10.00 horas. Cuanto más mayor me hago, más busco escaparme a la montaña. El desarrollo de las sociedades conlleva muchas comodidades, pero nos va despojando de algo tan importante como es el contacto con la naturaleza. El cine es una herramienta muy potente para hablar de esos temas. Empecé a expresarme en el mundo del arte por una pulsión de querer contar historias, pero me di cuenta de que tenía una responsabilidad al usar un medio de comunicación tan fuerte. Eso no quiere decir que sea una herramienta de propaganda, y no me parece que haya que cancelar el cine del pasado, pero hay que aprender sobre cosas que no son buenas para la sociedad.

Domingo

12.00 horas. Me gusta mucho viajar. Gracias al cine he recorrido muchos lugares. Me considero una persona con muchas raíces y ninguna a la vez. En mi corazón, Murcia ocupa un espacio muy importante. Toda mi familia está allí, mis padres, mis hermanos, mis primos, mis tíos... Cuando me baño en cualquier mar, incluso en Barcelona, todo está frío en comparación con el Mar Menor.

