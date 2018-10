Padilla da una lección de vida en el cierre del II Congreso de Tauromaquia El torero Juan José Padilla, en el centro, junto a Pedro Rivera, Alfonso Avilés y Ángel Bernal, ayer, en Murcia. / Alfonso Durán / AGM «Con voluntad, tenacidad y disciplina se pueden superar las dificultades», afirmó el torero, que participó en un coloquio FRANCISCO OJADOS Murcia Domingo, 21 octubre 2018, 08:49

El torero Juan José Padilla fue el gran protagonista ayer de la jornada de clausura del II Congreso Internacional de Tauromaquia. El diestro jerezano participó en la exhibición de toreo de salón prevista en la plaza de Romea con los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia. Desde allí, en comitiva, con el acompañamiento de la Agrupación Musical de Blanca y a ritmo de pasodoble, el 'pirata' recorrió la calle Trapería hasta llegar a la sede del programa técnico del congreso, en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo, para poner fin al congreso con una interesante charla con el catedrático de Literatura Andrés Amorós.

Padilla comentó su reciente despedida de los ruedos hace una semana, en Zaragoza, donde visitó junto con su familia y el doctor García Perla la Basílica del Pilar para pedir por un día tan especial para el 'ciclón de Jerez'. «Sentía la responsabilidad de no defraudar a las personas que me habían ayudado», afirmó Padilla, que brindó su último toro a sus hijos: «Nunca les había brindado y habían ido varias veces a la plaza a verme. Quería hacerlo a ellos y a mi mujer, pero no puede convencerla para que viniera a la plaza. Nunca lo ha hecho. Les dije que les brindaba ese toro y lo mucho que he aprendido de ellos y que lo compartía con la mujer que nos sirve de baluarte a toda la familia, su madre». El traje de ese día, blanco y oro, lo eligió su hija Paloma y a ella se lo regaló. Para su hijo fue el capote de paseo que lució esa tarde. Un final emocionante a una carrera que suma 39 cornadas, siete de ellas muy graves.

Para Padilla trascendió mucho la de Zaragoza: «Entré en la enfermería sin respiración y aguantando el ojo y la cara con la mano». Tras la operación del doctor Val-Carreres en la enfermería, han venido 21 operaciones posteriores de reconstrucción «muy fuertes», y además de la pérdida del ojo izquierdo, «quedan secuelas como la del oído. No sé lo que es el silencio desde hace 7 años».

Contó sin reparos su historia de superación: «Nunca quise ser víctima, lo pasé mal, pero, en mi caso, el torero salvó a la persona. Me preparé pensando en volver a torear una pocas corridas, con sesiones interminables de fisioterapia, logopeda y preparación física, y cada vez me he ido exigiendo más a mí mismo, toreando 500 corridas desde mi reaparición, lo que no creía nunca».

Afirmó que tras 18 años en el circuito de las corridas duras, en los últimos ha vivido la «parte amable de la profesión», con corridas buenas y en los carteles de figuras. Finalizó con un mensaje de optimismo: «Con voluntad, tenacidad y disciplina se pueden superar las dificultades de la vida. El hombre tiene muchos valores y siempre hay razones para sonreír a la vida. No tengo motivos para quejarme de nada y sí para reflexionar y creer que la vida merece la pena». Padilla, que si no hubiera sido figura del torero, hubiera sido un feliz panadero, según aseveró, se llevó la ovación, la admiración y el cariño del auditorio.