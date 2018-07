Paco Ureña revienta la Feria de Julio al natural

Se anunciaba la segunda corrida de la Feria de Julio como un mano a mano entre los grandes triunfadores del año anterior, Paco Ureña y Román. El público obligó a saludar al dúo de coletudos al romper el paseíllo. Y no defraudaron, como tampoco lo hizo la corrida de Algarra, por lo que el aficionado salió encantado de la plaza.

Con un primer toro con presencia no dudó Paco Ureña en ir hasta los medios para lancear con gusto a pies juntos. Buen inicio de Ureña, que luego aguantó en la muleta a un astado que pareció más fácil de lo que realmente fue. Pronto planteó faena con la zurda y al natural arrancó los primeros olés de la tarde. Faena comprometida, de pisar terrenos delicados y tirar del astado en muletazos muy largos, de trazo impecable. Como la espada funcionó, paseó el primer trofeo del festejo.

La tarde Plaza de toros de Valencia Segunda corrida de toros de la Feria de Julio. Seis toros de Luis Algarra, bien presentados, encastados y de buen juego. media entrada. Paco Ureña De coral y oro, una oreja, vuelta tras fuerte petición y dos orejas. Romás De blanco y plata, una oreja, palmas y una oreja.

Con el segundo de la tarde prosiguió la corrida por el camino del triunfo. Gracias a la actitud de Román y a un encastado burraco de Algarra. Lo recibió el valenciano con la larga cambiada. Brindó a los médicos, que le curaron de la cornada sufrida en Fallas. Antes Ureña le dio réplica en un quite en el que no se puede torear más ajustado por gaoneras. La entrega de Román fue absoluta, superó una voltereta espeluznante y llegó a los tendidos con un toreo alegre y no exento de calidades. La estocada fue rotunda y la oreja de ley.

Fue el tercero un toro que dio un volantín en el saludo de capa de Ureña del que salió descoordinado. Continuó Román el pique en quites. No hubo tregua. Brindó al público el lorquino y tuvo su faena dos fases. Una primera de torear muy a favor del toro, y otra, más artística, en la que se rompió en el toreo al natural y llevó con temple las embestidas donde quiso. El final, aprovechando las inercias del animal, con el toreo a pies juntos, tuvo galanura y la estocada cayó en todo lo alto. La petición mayoritaria del trofeo no fue atendida de forma incomprensible por el presidente. La vuelta al ruedo fue de clamor y la bronca al palco, con gritos de ¡burro, burro!, también fue sonora.

Un cuarto con brío

Salió embistiendo con brío el cuarto y lo aprovechó Román en un buen ramillete de verónicas. Tras el paso de la res por los montados volvió a haber pique en quites. El de Ureña, a la verónica, cargando la suerte, fue extraordinario. Brindó su faena Román al sobresaliente, el torero valenciano Víctor Manuel Blázquez, que además es profesor de la escuela taurina donde Román recibió sus primeras enseñanzas. Luego, el de Algarra pronto se paró. Román se dio un arrimón y mató bien. Escuchó aplausos.

El quinto acto se convirtió en el cénit de un mano que nunca perdió interés. El castaño de Algarra tuvo trapío, salió encampanado y resultó bravo. Pedía torero. Y allí estaba Paco Ureña. Era momento de demostrar que quiere ser figura. Y lo será. Lidió de capa y esta vez el turno de quites, como en el toro que cerró plaza, fue para Blázquez, que cumplió dignamente.

Sin brindar se fue Paco Ureña muleta a buscar al castaño. Le pudo. Dominó la casta de 'Malospelos', que así se llamó el serio astado de Algarra. Sometido, fluyeron series de toreo al natural, en las que el de Lorca crujió por abajo las embestidas, con una tanda final de seis naturales y el de pecho, rematado en la hombrera contraria, que fue simplemente soberbia. Faltaba la guinda y la puso Paco con una estocada hasta los gavilanes de la que rodó el cornúpeta sin puntilla con el torero de espectador sentado en el estribo. Explosión y dos orejas que esta vez resultaron incontestables. El toro también recibió su reconocimiento con la vuelta en el arrastre.