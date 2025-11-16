La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pablo Ramírez Romero es el director científico del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB). ANDRÉS MOLINA / AGM
Jefe de Cirugía General de La Arrixaca, catedrático de la UMU y director científico del IMIB

Pablo Ramírez: «Cuánto me gustaría tener ahora la edad de empezar para vivir todo lo que apasionadamente viene»

«En Murcia qué pasa, nos preguntan, que en cada metro cuadrado hay un catedrático de Cirugía, pero es que es el estilo que hemos mamado a lo largo de los 40 años que ha estado Parrilla enseñando el estilo de una cirugía científica y de progreso»

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:26

En una valoración en el colegio Monteagudo, en el departamento de Orientación, sobre a qué podría dedicarse en el futuro Pablo Ramírez, dijeron que tenía ... vocación por ayudar a los demás y que podría desenvolverse bien en dos caminos: el sacerdocio o la medicina. En el último momento optó por estudiar Medicina. Le gustaban mucho las matemáticas, y con el tiempo supo lo importante que han sido en su vida las herramientas matemáticas para cualquier área de la ciencia, incluida la biomedicina y la investigación.

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

