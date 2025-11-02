La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El realizador lorquino Pablo Guerrero, durante el rodaje, este verano, de su primer largo. ENRIQUE BARÓ
Director de cine

Pablo Guerrero: «Cuando no tengo proyectos, estoy a la deriva. La vida es un rollo macabeo, me gusta mucho más la ficción»

«El karma es una engañifa. Estoy harto de ver a gentuza que le van bien las cosas y a gente buena que lo pasa mal. Eso me enfurece»

Pepa García

Pepa García

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:58

El director Pablo Guerrero (Lorca, 1975) es un jugón. «Hasta hoy, que acabo de terminar de rodar este verano mi primera peli, mi trabajo me ... lo tomo como un juego y no me suelo estresar», quizá sea porque desde los 10 años quiso ser director de cine y le «apasiona» su trabajo. Acaba de firmar, de presentar en el Festival de San Sebastián y de estrenar en Disney Plus, junto al también realizador y amigo Paco Plaza, su serie 'La Suerte' y ya está montando su primer largo para estrenarlo en enero. Sus trabajos se cuentan por éxitos desde sus inicios como ayudante de dirección en 'UPA Dance' y ha logrado siempre el favor del público: 'El secreto de Puente Viejo', 'La otra mirada', 'Alba', 'Entre tierras'...

