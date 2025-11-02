Pablo Guerrero: «Cuando no tengo proyectos, estoy a la deriva. La vida es un rollo macabeo, me gusta mucho más la ficción»

El director Pablo Guerrero (Lorca, 1975) es un jugón. «Hasta hoy, que acabo de terminar de rodar este verano mi primera peli, mi trabajo me ... lo tomo como un juego y no me suelo estresar», quizá sea porque desde los 10 años quiso ser director de cine y le «apasiona» su trabajo. Acaba de firmar, de presentar en el Festival de San Sebastián y de estrenar en Disney Plus, junto al también realizador y amigo Paco Plaza, su serie 'La Suerte' y ya está montando su primer largo para estrenarlo en enero. Sus trabajos se cuentan por éxitos desde sus inicios como ayudante de dirección en 'UPA Dance' y ha logrado siempre el favor del público: 'El secreto de Puente Viejo', 'La otra mirada', 'Alba', 'Entre tierras'...

–¿Cuál fue su suerte?

–Nacer en la familia que nací, sin duda. Que apoyaron mi sueño, me dieron la educación que me dieron y me hicieron ser la persona que soy. Mi suerte es ser hijo de Juana y Pedro. Esa es.

–¿Cómo se forja ese sueño?

–Mi hermano y yo hemos ido mucho al cine; en Lorca, a las matinales de pase doble, y al cine de verano en Mazarrón. Veíamos dos pelis casi todos los días. ¡Imagínate, una barbaridad! Aunque yo soy cinéfilo por el calor de Murcia. Me iba a El Corte Inglés porque hacía fresquito y me pasaba horas mirando carátulas. Afortunadamente, mis padres se creyeron esa locura y me apoyaron en todo.

–¿Qué es lo más emocionante?

–Evidentemente, que los grandes medios hablen bien de tu serie y con esa calidad y esa profundidad está muy bien. Pero el pase del público en San Sebastián de 'La Suerte' fue una ventana de salida brutal y yo no tengo siempre la suerte de ver la respuesta. Fue increíble: el aplauso; la gente que se acercaba a contarnos; las risas... Eso fue de lo más emocionante que he vivido en mi trabajo. Fue muy bestia, sí.

–¿Qué serie le marcó?

–No soy muy de series. Las veo por cuestión profesional, pero no me engancho. Sí recuerdo 'Los Soprano', una serie de la hostia. No tiene una fórmula reconocible, que es lo que pasa mucho con las series. Por aplicar tanto la fórmula, al final las reconoces por mucho que las retuerzan.

En tragos cortos Un libro. 'Memorias de Adriano', de Marguerite Yourcenar.

Una canción. 'For once in my life', de Stevie Wonder.

Un aroma. El de casa: mi madre cocinando esos mediodías murcianos de invierno, con solecito y el pucherito.

Un lugar para tomar una cerveza. Murcia. Cualquier barecillo de la huerta de Murcia.

Un rincón para relajarse. Me fui a vivir a El Escorial hace tres años y me ha cambiado la vida. En la montaña, sin coches, dejo el teléfono y no estoy pendiente de compromisos. Los fines de semana son increíbles.

¿De qué no se habla lo suficiente? De lo que nos enfrenta, de por qué nos hacen encabronarnos con gente que no piensa como nosotros; de casi ninguno de los problemas que hay en el mundo.

¿Cómo combate el estrés? Viendo a amigos, tomando algo, haciendo un viaje para quitarme de medio, pero me vale con bajarme a Murcia con un amigo y pegarme ahí tres días.

¿Qué agradece? Ser hijo de Juana y Pedro.

¿Cuántas horas al día usa el móvil? Por mi trabajo, muchas, porque estamos todo el día con el teléfono, grupos de WhatsApp, correo... En vacaciones, dos horas al día como muchísimo.

–¿Qué ve entonces?

–Veo más pelis. Revisito muchos clásicos. Hay algo en el alma de los clásicos que intento que esté en las series que hago. Tiene que ver con los personajes, los diálogos bien dichos pero pocos, las miradas; con contar más con lo que no se dice. Eso es lo que intento en las series y viene del buen cine.

–¿Cuántas películas ha visto?

–Tengo muchísimas películas en la cabeza. Soy más cinéfago que cinéfilo, la verdad.

–¿Qué le apasiona?

–Este trabajo me apasiona. Me encanta trabajar, rodar, preparar... Cuando no tengo proyectos, estoy a la deriva. No sé muy bien qué hacer. La vida me parece un rollo macabeo. Me gusta mucho más la ficción.

–¿Qué echa de menos?

–A mi madre [Juana], a mi padre [Pedro], y a mi hermano [Pedro], mi sobrina [Candela] y mi 'cuñá' [Rosana], que están en Murcia. El poder ver más a mi familia. Intento bajar todo lo que puedo pero, con este trabajo, a veces te metes en un proyecto y te quedas sin vida.

–El mundo hoy parece una ficción. De lo que pasa, ¿qué le parece más ficción que realidad?

–El mundo lleva así mucho tiempo. A mí ya no me sorprende nada. Desde que, en 'Filomena', salí a la calle en Madrid y había gente con mascarilla esquiando, y acababan de tomar el Capitolio los seguidores de Trump... Ese día dije: 'Aquí puede pasar cualquier cosa'. Desde ese enero de 2021, ya no hay nada que lo supere. Ni película distópica, ni ciencia ficción, ni nada. Lo único que nos queda es lo pequeñito, que es lo que tenemos que disfrutar: la gente que tenemos cerca y lo que podemos cambiar. Lo demás, se nos escapa.

–¿A quién admira?

–A mi madre. Por aguantarnos a mi padre, a mí y a mi hermano toda la vida y haber sacado adelante a dos varones en pleno siglo XX y que seamos gente de provecho, con valores y gente buena.

–¿Alguna pesadilla recurrente?

–Hace tiempo, 5 o 6 años, que no tengo pesadillas. Tuve una mucho tiempo. Me faltaba una asignatura para acabar la carrera. Lo pasaba fatal, me despertaba y dudaba y todo. Pensaba: 'Eres un farsante, un impostor'. Y tampoco es que el título me haya hecho falta para currar porque esto es un oficio y empecé desde abajo.

–¿Hay temas vetados en el sector?

–Te diría que no porque acabamos de estrenar una serie que está funcionando sobre la tauromaquia. No hay un tema del que no se pueda hablar. Hay sensibilidades y hay que tener cuidado y encontrar cómo contarlo para que llegue al mayor número de gente.

–¿Cómo vive la gran acogida que está teniendo 'La Suerte'?

–Muy bien, muy feliz, muy orgulloso. A nivel crítica, 100% de los grandes medios han sabido ver la serie y la historia que hay. Por lo que nos cuentan, en Disney también. Para ser una serie adulta y española, en la plataforma está funcionando muy bien.

–'La Suerte' habla de una amistad. ¿Qué significa para usted?

–No sabría hacerte una frase de camiseta. Para mí, la amistad es lo más importante, aparte del vínculo familiar. Es una forma de familia pero elegida, una red vital sin la que no tendría sentido la vida. Con las inseguridades, las frustraciones, con todo tan delicado... Es una red de salvación que te permite disfrutar la vida.

–También se contrastan dos mundos, ¿es usted de contrastes?

–Con contradicciones, como cualquiera con pensamiento crítico y observador del mundo. De eso habla la serie también, de las contradicciones a las que nos enfrentamos y de que la brújula moral no está en una ideología sino en algo más profundo, en la humanidad y los valores que tienes dentro.

A favor o en contra

–Los actores también representan ese contraste, ¿no?

–Claro, claro, es exactamente lo que buscábamos: el choque de dos mundos que aparentemente son opuestísimos. En estos tiempos, todo es a favor o en contra. No hay debate. Y, en esa contradicción, se ve que hay más cosas que nos unen como humanos que las que nos separan. En una relación, si hay una conexión humana, se derriba la barrera de los prejuicios y te puede dar la oportunidad de querer a alguien aunque no lo entiendas, aunque parezca que está en las antípodas. De eso habla la serie, de romper esa barrera.

–¿Qué ha hecho después?

–He rodado la serie 'Perdiendo el juicio', que también ha funcionado muy bien en Atresplayer (en enero irá al abierto) y nos dieron un premio en Vitoria. Y he rodado mi primera película. Quiero más, pero lo que estamos viviendo está muy bien.

–¿Qué es un triunfo?

–Mi triunfo es vivir de un trabajo que me apasiona, trabajar en lo que me gusta. No hay más éxito.

–¿Por qué pierde el juicio?

–Uy, si me lo preguntas hace 20 años... Creo que ya perder el juicio, por nada. Hay injusticias que me revuelven el estómago. Las cercanas, cosas que le pasan a amigos, putadas a gente buena... Eso del karma es una engañifa. Estoy harto de ver a gentuza que le van bien las cosas y a gente buena que no hace más que pasarlo mal. Eso, no me hace perder el juicio, pero me enfurece bastante.

–Si pudiera, ¿qué problema solucionaría?

–Madre mía. El mundo está 'muy complicadísimo' y hay muchos frentes abiertos. Diría, como si fuera un concurso de misses, la paz mundial, pero es una frivolidad. Yo soy de acción e intento ayudar al que tengo cerca, tratar de hacerle la vida mejor. Ayudo, mitigo, no soluciono, porque los problemas de base tienen que ver con el mundo y en lo que se ha convertido, y con la sociedad. Es lo que hay. Seguimos siendo seres humanos, aunque no lo parezca a veces.

–Perseverancia, talento y suerte, ¿qué es más determinante?

–Parte de suerte, parte de curro, un poco de talento habrá y mucho oficio, sobre todo. El oficio es importantísimo; me da la seguridad para luego probar cosas. Pero no recuerdo un camino empinado. Ha sido muy natural. Dirigir me encantaba y empecé, mi aspiración inicial. Y parece que se me daba bien: conectaba, las productoras quedaban contentas, la gente las veía. Y, también, suerte de conocer a Humberto Miró y Luis Santamaría, mi productor de Boomerang y también muy amigo.

Suerte también de coger un buen momento de la televisión, en el que la gente del cine no estaba tan pendiente de las series; era algo de segunda, éramos unos 'gentuza' que no llegábamos a su altura. Pero, al final, es lo mismo, contar historias. En esa época, si destacabas, era fácil promocionarse. Ahora es muy difícil.

–¿Por?

–Todo el mundo quiere trabajar en series porque es la única industria audiovisual en este país. En el cine español, desgraciadamente, solo hay cuatro películas al año con respaldo bueno de taquilla. Lo demás es buscarse la vida en festivales. La gente ya no va al cine, el consumo está en las plataformas.

–¿Qué ha supuesto el nacimiento de tantas plataformas?

–La conclusión es que hay más trabajo y más variado. También es más difícil destacar, porque hay mucha producción y es muy difícil saber cuál es la tecla para diferenciarse y conseguir proyectos. Aunque ahora tienes que estar todo el rato en el proceso de encontrar cosas para vender, también es bonito. Al final, nos gusta crear y arrancar proyectos, lo que más.

–¿Cómo vive ese ritmo frenético?

–Es una barbaridad las series que se hacen, la parrilla cómo está. Te tiras un año haciéndolas y las ven en una tarde, y hay que hacer otra. Al final, esto es la televisión bajo demanda. El público manda y la forma de consumo ha cambiado. Lo que queremos es trabajar, rodar, crear, contar historias,... La forma y los tiempos dan igual.

–¿Cómo consigue asimilarlo?

–A pesar de que casi todos mis proyectos han tenido mucho éxito, otro de mis trucos es no pensar en el público. Sí pienso en el nicho de público y lo que se le puede o no contar, en cuanto a contenido, pero trabajo como primer espectador. Intento hacer algo que me crea y, con esa fórmula, me da igual si lo ven en una tarde, en un año o, como 'Puente Viejo', en cinco años.

–¿Cómo ha trazado su carrera: selecciona o coge lo que llega?

–Desde que empecé a dirigir en Madrid, he trabajado con Luigi. Somos equipo, estamos en el origen y me gusta también llevar la producción ejecutiva para controlar qué producto hacemos y que sea el mejor posible, y optimizar y gastar el dinero en lo que va a favor de la historia que queremos contar. Esa es la fórmula. Me ha funcionado y sigo apostando por ella.

–¿Esas primeras experiencias fueron lo que esperaba?

–Nunca fui muy de mirar al futuro. Ha venido todo de manera muy orgánica. Yo ya estaba en rodajes y sabía lo que eran. Me encanta por la inmediatez, tiene una adrenalina muy guay. Y, cuando empecé como director, fue muy natural. Sí recuerdo cuando entré en la escuela y grabamos el primer corto... ¡Tenía cámaras, tenía actores..! Me pegó un subidón.

–¿Cuál es el truco para conquistar audiencias tan diversas?

–Mi única máxima es la honestidad: no engañar con las series que hago, encontrar la verdad de la historia, trabajarlas. Sean del género que sean, que los personajes tengan profundidad y conflictos, y que el espectador vaya con los personajes y no tan pegado a la trama. Me ha gustado siempre el cine con personajes con chicha y corazón. Incluso en las pelis de acción. En 'La jungla de cristal', John McClane es un personajazo, no solo un cachas. Cuando vas con el personaje, conectas. La gente quiere reírse, llorar, pasarlo bien y tener un espejo en que mirarse.

«Todo es drama»

–¿Aunque sean distintos géneros?

–Para mí, todo es drama. Los géneros vienen de la distancia que cojas con el drama, entendido como el conflicto de los personajes, el viaje de protagonistas y secundarios, los obstáculos que encuentran y dónde llegan. Esa es la línea central cuando me enfrento a un proyecto. Al final, los miedos, las inseguridades, el amor, la amistad, la traición.., son los mismos temas, da igual que sea una comedia que una peli de superhéroes.

–En 'La Suerte' es creador de la historia, ¿ventaja o desventaja para afrontar la dirección?

–Es otra cosa. Siempre intento, por 'mi librillo de la honestidad', llevarlo todo a mi terreno. Y 'La Suerte', con Paco Plaza, surgió de la idea de hacer algo juntos. La escribimos en 2019, 2020. Se mareó mucho, lo llevamos por muchas plataformas pero nadie lo veía claro. Por el tema taurino, parecía muy controvertido. Al final, cuando parecía que la serie no saldría, Paco se tomó un café con Sofía Fábregas de Disney y le encantó. Además, hemos trabajado con mucha libertad y eso le da a la serie esa cosa sorprendente. Ha nacido de nuestra cabeza, de nuestro corazón, de nuestra amistad. Entonces, es un plus de emoción y de responsabilidad. Y, como está yendo todo, también de sentirse orgullosos.

–Una recomendación.

–Que vean 'La Suerte'. Y, de películas de ahora, 'Los domingos', de la directora de 'Cinco Lobitos'; una peli muy especial que habla de la familia también. Tiene algo que ver con 'La Suerte'. Parece muy grande el tema y está hablando de la familia, de lo local, de las historias pequeñas que trascienden a lo universal; el punto de partida de 'La Suerte'. Aunque el tema sea muy bestia, hablamos de gente que se conoce y son amigos, y de tolerancia.