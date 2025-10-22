La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Escena de 'Nacional 340'. V. V. / AGM

Ópera, zarzuela, teatro y conciertos en el Cervantes de Abarán

La nueva programación arranca este viernes, a las 21.00 horas, con 'Leyendas', un tributo a Michael Jackson y Queen

Jesús Yelo

Abarán

Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:57

Comenta

Más de una docena de actos se podrán ver durante los últimos meses del año en el centenario Teatro Cervantes de Abarán. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Abarán ha diseñado una programación enfocada a todos los públicos y donde tienen cabida el teatro, la zarzuela, la música y el cine.

Este viernes a las 21 horas y con las entradas casi agotadas, llegará el espectáculo 'Leyendas', un tributo homenaje a Michael Jackson y Queen. El cine mudo con música en directo a cargo de los usuarios de la asociación 17 Lados llegará el sábado, a las 20 horas –entradas: 5 euros–, mientras que el día 31 habrá magia y humor con 'El Mentalista Canalla', de Abraham Gallego, a las 21 horas –5 euros–.

Noviembre se iniciará con la ópera 'Nabucco', De Verdi, interpretada por el Teatro Nacional de la Ópera de Moldavia. Será el día 6 a las 21 horas –12 y 15 euros–. Las obras teatrales 'Nacional 340', de Sforza Producciones y 'No me falte el aire', de Alquibla Teatro, arribarán el 7 y el 14, respectivamente –21 horas y 5 euros–.

La zarzuela tendrá protagonismo especial en la programación. La compañía lírica La Rodríguez interpretará la antología de zarzuela 'Entre nardos y claveles' el sábado 15, a las 20.00 horas, con precios desde los 10 hasta los 30 euros. Y el domingo 16, la proyección de la película 'Tiempo de zarzuela' –19.30 horas–. El público infantil disfrutará el martes 18 de la zarzuela 'Un bosque en apuros', de Zarzuguiñol. El domingo 23 se celebrará el concierto de Santa Cecilia a cargo de la Agrupación Musical Santa Cecilia, a las 12 horas. El mes concluirá con el monólogo 'Motivación', de Sr. Corrales, el día 29, a las 19 horas –10 euros–.

En diciembre hay programados cuatro actos. El día 21 –12 horas y 5 euros–, el concierto de Navidad por la Agrupación Musical Santa Cecilia; el 26, otro concierto a cargo de No Tememos Prisa, a las 20 horas; el 27, 'El Mundo de fantasía', por Musical Infantil Tributo Disney –17.30 horas y 10 euros– y, finalmente, el día 28, será la Gran Gala de Los 3 Tenores, a cargo de la Orquesta Nacional de Moldavia –20 horas y entradas desde 10 euros–.

