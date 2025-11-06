La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La actriz Olivia Molina estará hoy en Cartagena y mañana en San Javier con 'Malditos tacones'. Javier Naval
Actriz

Olivia Molina: «Amo el teatro, es un espectacular espejo social»

En el escenario «es donde un intérprete puede medirse», dice la artista, que estará hoy en Cartagena y mañana en San Javier con la obra 'Malditos tacones'

Natalia Benito

Natalia Benito

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:05

Para preparar el personaje de María García, «una mujer que cree realmente en los pilares de su oficio, una abogada de vocación que se rige ... por libertad, justicia e igualdad» en 'Malditos tacones', la actriz Olivia Molina (Ibiza, 1985), que tiene varias «amigas cercanas» dedicadas a la abogacía, asistió como público a diferentes juicios en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. «A veces no tenemos mucho tiempo físico de preparar al personaje antes de los ensayos, pero en este caso tuve suerte y pude descubrir todo ese mundo de los juicios y también acompañar a una amiga en su día a día», detalla a LA VERDAD la actriz, que esta noche, a las 21.00 horas en el Auditorio El Batel de Cartagena compartirá escenario junto a Luisa Martín en la obra 'Malditos tacones' –entradas: 20 y 22 euros–. Un montaje producido por Pentación que estará también el viernes, a la misma hora, en el Teatro de Invierno de San Javier –entradas: 15 euros–.

