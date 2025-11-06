Olivia Molina: «Amo el teatro, es un espectacular espejo social»

Para preparar el personaje de María García, «una mujer que cree realmente en los pilares de su oficio, una abogada de vocación que se rige ... por libertad, justicia e igualdad» en 'Malditos tacones', la actriz Olivia Molina (Ibiza, 1985), que tiene varias «amigas cercanas» dedicadas a la abogacía, asistió como público a diferentes juicios en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. «A veces no tenemos mucho tiempo físico de preparar al personaje antes de los ensayos, pero en este caso tuve suerte y pude descubrir todo ese mundo de los juicios y también acompañar a una amiga en su día a día», detalla a LA VERDAD la actriz, que esta noche, a las 21.00 horas en el Auditorio El Batel de Cartagena compartirá escenario junto a Luisa Martín en la obra 'Malditos tacones' –entradas: 20 y 22 euros–. Un montaje producido por Pentación que estará también el viernes, a la misma hora, en el Teatro de Invierno de San Javier –entradas: 15 euros–.

Magüi Mira dirige este texto de Ignacio Amestoy –Premio Nacional de Literatura Dramática 2002 por 'Cierra bien la puerta'– que enfrenta a dos mujeres poderosas con «dos éticas opuestas en una sociedad no diseñada para ellas», como explica la directora de la propuesta, que se estrenó hace algo más de un año en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Por un lado, Victoria Burton, la matriarca de la saga de los Burton a la que da vida Luisa Martín y, por otro, la abogada con férreos principios María García, a quien encarna Olivia Molina. Dos mujeres diferentes –«que siempre han estado solas», puntualiz Mira– y una búsqueda de la verdad que desembocará en una reflexión sobre el poder y la dignidad femenina.

'Malditos tacones', con Olivia Molina y Luisa Martín. Dónde: Teatro de Invierno. San Javier.

Cuándo: Viernes, a las 21.00 h.

Cuánto: 12 euros (20% de descuento en oferplan.laverdad.es).

«Estamos disfrutando mucho de este texto que tiene gran importancia para nosotras. Es una función muy profunda. Ya lo intuíamos, pero hasta que no lo contrastas con el público no captas realmente la rabiosa actualidad que tiene este texto», que define como «muy críptico, muy crudo, sin mucho adorno, con frases muy rápidas pero con muchas capas».

Para María García, el personaje que interpreta Molina, «hay conceptos que rigen su vida y, en un momento dado, descubre algo que hace tambalear todo lo que ella piensa sobre su familia, sobre ella, sobre sus valores, sobre su oficio». Su enfrentamiento con María Victoria Barton, «que es una empresaria muy poderosa», es «una conversación de dos mujeres adultas, con cierto poder, a quienes nadie les ha regalado nada, que saben de lo que va la vida y que se confrontan para poder, realmente, descubrir quienes son ellas».

«Magüi, Luisa y yo somos tres mujeres de tres generaciones distintas y hemos podido aportar nuestra visión desde el momento vital en el que estábamos. Está siendo un montaje muy enriquecedor. Es muy bonito hacer una gira tan larga, un privilegio ya que, además de tener la posibilidad de contar esta historia a tantos públicos distintos, hemos podido profundizar en la actuación y en el sentido del texto», expresa Molina, que ya trabajó con la directora, actriz, dramaturga y productora Magüi Mira, distinguida con la Medalla de Oro a las Bellas Artes por el Ministerio de Cultura (2018), en 'Las amazonas', que se estrenó en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. «Es precioso que nos dirija una mujer actriz, porque ella conoce los lugares desde los que estás latiendo como intérprete».

Para la intérprete, perteneciente a la tercera generación de artistas de la familia Molina, que en 2020 compartió reparto en la serie futurista 'La valla' –Netflix– con su madre, Ángela Molina, con quien después ha coincidido en 'Regreso a Las Sabinas', la obra «habla de mujeres reales, con sus contradicciones, con sus búsquedas, con sus equivocaciones, con sus dolores, con sus conquistas, que muestran un retrato de la sociedad que nos interpela mucho a todos, porque lo que están contando es muy crudo. Las situaciones muy duras que tienen que atravesar les conforman su carácter».

Luchas propias

En un montaje que se habla de la violencia que sufren las mujeres y de otros temas trascendentales como la maternidad, «lo hermoso es que se dan cuenta de que la lucha de la otra es también la suya propia, aunque sea con diferentes códigos o en diferentes etapas. Todas atravesamos ciertos dolores y ciertas verdades por el hecho de ser mujeres en las que las demás nos podemos reconocer, vengamos de la clase que vengamos».

Aunque a medida que avanza la obra las dos protagonistas «encuentran un punto común», 'Malditos tacones' «no es una función que acabe con un redoble de tambores y un lazo; es decir, con un final feliz. Es una conversación madura en la que el desacuerdo es bienvenido. A pesar de que dos personas discutan, tienen derecho a no estar de acuerdo en ciertas cosas y aún así respetar su derecho a opinar; no su opinión, ya que no todas las opiniones son respetables».

Para Olivia Molina, «un texto así es un regalo, un caramelo. Me apetecía mucho trabajar con Luisa Martín de nuevo, tras haber coincidido en la ficción –en la serie 'Bajo sospecha'–. Cuando me ofrecieron hacer la obra fue un sí rotundo. Además, amo el teatro, no solo como espectadora, que acudo siempre que puedo y me parece una herramienta que actúa de forma espectacular como espejo social, sino también como actriz, ya que creo que ahí es donde un intérprete, puede medirse. El teatro me trae muchas cosas muy buenas», concluye la actriz de series como 'Física o química' y 'Al Salir de Clase', que, antes de 'Menudos tacones', se subió a las tablas bajo las órdenes de Daniel Guzmán para interpretar el exitoso texto coral de Paolo Genovese 'Perfectos desconocidos'.