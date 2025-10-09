Obras del enigmático Bansky en 'Arte urbano: el latido de la calle' La muestra en el Centro Cultural Fundación Cajamurcia de Cartagena también recoge trabajos de artistas como Blade, Kraser y Goyo203

La exposición se inauguró el martes y estará abierta el público hasta el 5 de diciembre.

LA VERDAD Jueves, 9 de octubre 2025, 07:43 Comenta Compartir

El Centro Cultural Fundación Cajamurcia de Cartagena acoge a partir de esta semana la exposición 'Arte urbano: el latido de la calle', que permanecerá abierta al público hasta el 5 de diciembre. Esta muestra, organizada por la Fundación Cajamurcia con la colaboración de Murcia Street ART Project, reúne veinticuatro obras de reconocidos artistas internacionales como Bansky y Blade, y los nacionales Kraser y Goyo203.

La Fundación Cajamurcia viene impulsando las artes plásticas en sus distintas modalidades desde el inicio de su actividad, mostrando la obra de creadores locales, tanto emergentes como ya consagrados.

A finales del pasado año 2024, los murcianos AmadoSkills y RhapsoDyca demostraban en directo, en el Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia, esa gran formación que caracteriza a los artistas urbanos actuales, mostrando todo el proceso de diseño y creación de dos murales –en tablas de gran formato– que luego se subastaron con fines benéficos.

Intervenciones en vivo

Un proyecto que se puso en marcha con Murcia Street ART Project, asociación con la que la Fundación Cajamurcia vuelve a colaborar para presentar 'Arte urbano: el latido de la calle', una acertada selección de pinturas firmadas por reconocidos artistas de distintos países. Además, se realizarán intervenciones de pintura en vivo en el propio Centro Cultural con cinco creadores. El martes, día de la inauguración, estuvo RhapsoDyca; el 10 y 11 de octubre con Goyo 203, el 24 y 25 de octubre será el turno de Hamgeo; Willy Arenas estará el 7 y 8 de noviembre, y Francisco de Pájaro el 21 y 22 de noviembre.

La muestra en el enclave mediterráneo es una oportunidad excepcional para seguir descubriendo a una corriente artística, todavía en proceso de expansión, que está consiguiendo que jóvenes y familias al completo acudan a los museos y espacios expositivos en los que se da a conocer.

Temas

Arte