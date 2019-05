La obra del artista y activista cubano González-Torres llega a la galería T20 Una de las obras expuestas en T20. / galería t20 La muestra, compuesta por obras gráficas, se inaugura mañana en un evento que culminará con la actuación de Crudo Pimento LA VERDAD Viernes, 17 mayo 2019, 03:51

Bajo el título 'Félix González-Torres. Prints & Editions', la galería de arte murciana T20 inaugura mañana, a las 20.00 horas, esta muestra centrada en la obra del cubano Félix González-Torres, uno de los artistas referenciales de la última mitad de siglo.

Félix González-Torres (Guáimaro, Cuba, 1957-Miami, EE UU, 1996)es conocido tanto por su trabajo instalativo, generador de un minimalismo icónico, como por su activismo cultural. Estudió en Puerto Rico, donde desarrolló su primer trabajo y su actitud colaborativa, para pasar a Nueva York en 1979, participando en 1980 y 1983 en el Whitney Independent Study Program, un apartado formativo que decidió tanto la profundidad teórica como su uso de la fotografía. En 1987 se incorporó al Grupo Material. Ya como profesor de la Universidad de Nueva York fue becado en Berlín. Falleció a causa del sida.

Con esta propuesta, la galería T20 pretende «plantear un trabajo de investigación, posible y necesario, que el espacio galerístico debe encarar para desarrollar una exposición de tesis inédita en España sobre un artista cuya figura crece con el paso del tiempo pese a haber legado un corpus de obra no muy extenso», indican Nacho Ruiz y Carolina Parra, fundadores de la galería. La exposición, para la que «se ha decidido un nombre neutro», recorre parte de su producción gráfica, fundamental para entender su estética y su compromiso político y el desarrollo de su trabajo instalativo. Bajo el genérico 'Untitled' se plantea un recorrido por las litografías desde 'Untitled' (Himmler, Hate, Hole, Helms), de 1990; la conocida como 'Water', de 1991; el cartel elaborado junto a Christopher Wools 'The show is over', en 1993; o el uso recurrente del azul en su gráfica, presente en litografías, rótulos e instalaciones. La inauguración culminará con la actuación de Crudo Pimento.