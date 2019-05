La ciezana Manuela Burló dirige 'Por H o por B', una nueva serie de HBO La directora ciezana Manuela Burló (izq.), junto a las dos actrices protagonistas de la serie: Marta Martín y Saida Benzal. / HBO La directora ya trabaja en esta comedia ambientada en el Madrid actual, en la que se dan la mano la amistad sin fisuras y el 'postureo' más descarado LA VERDAD Murcia Miércoles, 22 mayo 2019, 18:42

La directora ciezana Manuela Burló Moreno ya trabaja en una nueva serie llamada 'Por H o por B', que ya comenzó a rodarse en Madrid. Está protagonizada por Marta Martín y Saida Benzal, que retoman los personajes a los que dieron vida en el aclamado cortometraje 'Pipas'. Ambientada en el Madrid actual, con epicentro en el barrio de Malasaña, la comedia completa su reparto con nombres como los de Brays Efe, Itziar Castro, Javier Bódalo o Fernando Albizu, entre otros. 'Por H o por B' contará con diez episodios de media hora, producidos por Lacoproductora y Globomedia (The Mediapro Studio) para HBO Europe en España.

Con el madrileño barrio de Malasaña convertido en un personaje más, 'Por H o por B' es una comedia protagonizada por Hache y Belén, dos amigas de Parla que, tras años sin hablarse, se reencuentran en su nueva vida en el centro de la ciudad. El inevitable choque cultural entre los dos mundos dará lugar a una catástrofe de divertidísimas proporciones. Una comedia en la que se dan la mano la amistad sin fisuras y el 'postureo' más descarado.

Manuela Burló Moreno recupera aquí a los personajes de su corto 'Pipas', nominado a los Goya como mejor cortometraje de ficción. Burló Moreno escribió y dirigió con anterioridad las películas 'Rumbos' y 'Cómo sobrevivir a una despedida', además de varios cortometrajes galardonados en festivales de todo el mundo.

La directora murciana valoró la última obra en la que ya trabaja: «'Por H o por B' muestra la realidad de ese envoltorio que todos nos ponemos para intentar pertenecer a algo, aunque luego nos demos cuenta de que lo verdaderamente importante es ser uno mismo. La serie habla de la búsqueda de un lugar, de la necesidad de pertenencia. De dónde cabes si no encajas en ningún sitio y del hilo tan fino que separa lo 'cool', de lo 'no cool'. Todo esto a través de los ojos de nuestras protagonistas, dos chicas de Parla, que tratarán de hacer equilibrismos para sobrevivir al barrio más hípster de la capital».

Según Miguel Salvat, Commissioning Editor of Original Programming de HBO España: «En 'Por H o por B' nos tiramos de cabeza en el mundo del postureo, de las modas inexplicables y efímeras, de lo que nos sonroja todos los días y no nos atrevemos a criticar. Nos mudamos con H y con B al barrio de Malasaña, el ojo del huracán de la tontería. 'Por H o por B' es una historia de peces fuera del agua, de choques culturales, del sentido del ridículo o la falta de él, de la necesidad de pertenencia a un colectivo y de nuestra identidad. Manuela ha vivido miles de situaciones como las que veremos en esta comedia. Sabe de lo que habla y lo sabe contar muy bien. Hay muchos Malasañas en el mundo. 'Por H o por B' es algo universal, pero a la vez no puede ser más local. Una voz fresca y sin concesiones llega a HBO».

'Por H o por B' es una producción de Lacoproductora y Globomedia (The Mediapro Studio) para HBO Europe, con Jorge Pezzi y Javier Pons como productores ejecutivos. Los homólogos de estos por parte de HBO Europe son Miguel Salvat, Steve Matthews y Antony Root. El estreno de la serie será simultáneo en todos los territorios de HBO Europe. aunque aún se desconoce la fecha.