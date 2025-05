Novillada este sábado en Alcantarilla con Trigueros, Acebo y Toni Marín

Alcantarilla será el eje de la actividad taurina en la Región de Murcia este fin de semana. Este sábado, a las seis de la tarde, ... se anuncia una novillada con picadores mixta, que será el II Memorial 'Dámaso González'. En este festejo actuarán dos de los novilleros con picadores de la Región más preparados, José María Trigueros y Víctor Acebo, cerrando terna el novillero sin picadores de la tierra, Toni Marín. Se lidiarán cuatro utreros de Sorando y dos erales de Alvalle.

Además de la novillada, el domingo 11, también a las 6 de la tarde, los aficionados podrán acudir a un tentadero en el que participarán David Pardo, Jesús Montiel, Iván Benito y Enrique Ferrándiz. La 'Tertulia Amigos del Toreo', junto con la mesa de trabajo creada para la novillada, ha organizado una serie de actos complementarios a la celebración de los festejos dando ambiente taurino a Alcantarilla durante todo el fin de semana.

Así, el sábado por la mañana habrá una demostración de toreo de salón y, a continuación, se celebrará un interesante coloquio en el Centro Cultural Infanta Elena, con la participación de los protagonistas de la novillada de la tarde. El domingo se celebrará un encierro infantil junto a una exhibición de la Escuela Taurina 'El Toreo' de Murcia.

Ampliar José María Trigueros pasea una oreja en Murcia. Nacho García

El pachequero Víctor Acebo no estará solo en Alcantarilla. El Club Taurino de Torre Pacheco ya ha llenado un autobús para acompañar este sábado a su paisano, que ha estado preparándose en el campo estos días participando en tentaderos. Tampoco está quieto José María Trigueros. El novillero de Javalí Nuevo, además de continuar su preparación en el campo, visitó el lunes el centro de AFADE (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias), entidad a la que donará sus honorarios de la novillada del próximo sábado en Alcantarilla. En la visita, acompañó al diestro la edil de Bienestar Social, Raquel de la Paza, siendo recibidos por la presidenta de AFADE, Julia Fernández.

Tertulia Emilio Serna fue el protagonista del pasado 'Martes Taurino'

El matador de toros de Las Torres de Cotillas, Emilio Serna, fue el protagonista de la última edición de los tradicionales Martes Taurinos que organiza el Real Club Taurino de Murcia. El diestro cumple 21 años de alternativa y en su comparecencia hizo un repaso de su carrera y del momento actual, calificando esta temporada como «ilusionante por lo que se prevé y por el momento profesional que estoy atravesando. Este año me siento diferente, no siento presión y estoy disfrutando mucho. Es algo que llevo trabajando varios años y me está funcionando. Disfruto cada tarde como si fuera la última», afirmó Serna, que volverá a pisar ruedos europeos y ya tiene firmadas seis corridas de toros en Perú, una en Ecuador y dos corridas de toros en España para el mes de agosto.

Durante la tertulia el diestro murciano habló de su experiencia como concejal de Vox en el ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, algo que asegura que le ha perjudicado en numerosas ocasiones en su profesión. También resaltó las dificultades que tienen los toreros de Murcia que, como él, tienen que emigrar para forjar una carrera profesional.

Entre los asistentes estuvieron el torero Rafael Rubio 'Rafaelillo' y el novillero José María Trigueros.

El Real Club Taurino de Murcia celebrará el 13 de mayo, a las 20 h., su siguiente acto, enmarcado en el ciclo de los 'Martes Taurinos', que consistirá en un concierto de guitarra flamenca a cargo de los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Murcia, que serán dirigidos por Carlos Piñana.

Yecla Corrida para el 25 de mayo con Ferrera, Jorge Martínez y Navalón

Yecla ha anunciado el cartel de su corrida de primavera, con motivo de las fiestas de San Isidro. Se trata de una corrida de toros que tendrá lugar el 25 de mayo, a las seis y media de la tarde, en la que irá por delante la rejoneadora Ana Rita, abriendo cartel a los matadores de toros Antonio Ferrera, Jorge Martínez y Samuel Navalón, que lidiarán una corrida de la ganadería de Las Monjas. Cartel variado que combina experiencia y novedad.

El festejo cuenta con la colaboración de la Peña Taurina Yeclana y el Excelentísimo Ayuntamiento, siendo la empresa organizadora Infinitauro.

De La Maestranza a Las Ventas Fin de feria en Sevilla y comienzo de San Isidro, con televisión en abierto

Las fechas de la Semana Santa, han hecho que este año el final de la llamada feria de Abril de Sevilla, que este año se ha celebrado en mayo, y el principio de la Feria de San Isidro de Madrid, se solapen.

La Maestranza pondrá cierre a una feria en la que han sucedido cosas importantes con tres corridas. Esta tarde, con toros de Garcigrande, actúan Morante de la Puebla, Daniel Luque y Tomás Rufo. Este sábado, con toros de El Parralejo, se despide de Sevilla Cayetano alternado con Roca Rey y David de Miranda. El fin de feria del domingo, con Miura, anuncia a Escribano, Pepe Moral y Esaú Fernández.

La feria de San Isidro comienza esta tarde con una corrida de Victoriano del Río para Talavante, Juan Ortega y Clemente, que confirma alternativa, y sigue el sábado con toros de El Pilar para Diego Urdiales, David Galván y Víctor Hernández.

Carteles Paco Ureña también estará en los cosos de Albacete y Madrid

La tercera corrida de San Isidro, el domingo, tendrá representación de la Región de Murcia, con Paco Ureña en el cartel. Ese día, el lorquino hará el paseíllo junto a Miguel Ángel Perera y Ginés Marín, para lidiar toros de Fuente Ymbro.

La tarde de antes, el sábado, Ureña participa en Albacete en la tradicional corrida de ASPRONA, que alcanza su LIII edición. El cartel lo completan Fernando Adrián y José Fernando Molina. Los toros serán de Las Ramblas.

Ambos festejos son televisados, el sábado por la televisión autónomica de Castilla la Mancha y el domingo se podrá ver en la Región de Murcia a través de 7RM, que también televisa el sábado la corrida de Las Ventas.

Solidaridad Festival a beneficio de los damnificados por la dana en Valencia

Este fin de semana también hay toros en Valencia. El sábado una novillada y el domingo, en horario matinal un festival a beneficio de los damnificados de la dana con la participación de las figuras Enrique Ponce, Vicente Barrera, José María Manzanares, Román y el novillero Simón Andreu. Lidiarán reses de Álvaro Núñez. Además, se soltará un toro de Adolfo Martín para recortes, con la actuación de Josepa, Alegre, Hernándiz y Ribera.