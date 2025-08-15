La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los novilleros se negaron a torear por entender escasa la iluminación. F. O.

La novillada inacabada en Blanca

Después de tres horas y cuarto solo se lidiaron dos novillos, al haber problemas en los corrales y negarse los novilleros con picadores a seguir el festejo por la iluminación

Francisco Ojados

Blanca

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:42

Con un calor sofocante comenzó este viernes la tercera novillada de la Feria de Blanca. Se notó en los tendidos que, a diferencia de los ... días anteriores, no llegaron a llenarse por completo. Recibió con cariño el público a los novilleros que tuvieron que saludar una ovación una vez roto el paseíllo.

