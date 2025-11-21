Noelia Ibáñez sobre el pintor-escritor Ramón Gaya: «Era una persona absolutamente moderna» La historiadora del arte benielense, jefa de Atención al Visitante del Museo del Prado, pronuncia una conferencia sobre el pintor murciano en la Real Academia Alfonso X El Sabio de Murcia, donde dijo que el mejor homenaje que se le puede hacer al Premio Velázquez es tener un museo propio en su ciudad

Noelia Ibáñez pronunció este viernes en la Real Academia Alfonso X El Sabio de Murcia la conferencia 'Gaya en el Prado. La pintura como patria', fruto del compromiso adquirido al ser nombrada académica correspondiente. La conferencia, editada también como libro por la Real Academia, es un viaje por la historia de Ramón Gaya, un artista con una gran precocidad, a quien sus padres le permitieron dedicarse a la pintura siempre y cuando aprendiera el oficio de litógrafo. Recordó que sus primeros estímulos fueron en su hogar, donde conoce a Pedro Flores y Luis Garay, y al inglés Cristóbal Hall, con el que tiene una gran relación de por vida, y a otras personas que hicieron que pudiese acceder a una beca, Juan Guerrero y Jorge Guillén, que toma posesión de su cátedra en la Universidad de Murcia, a mediados de los años 20.

Fue un momento de efervescencia en Murcia, resaltó Ibáñez. Participa como ilustrador y escribe en 'Verso y Prosa', «una renovación literaria que nace en Murcia y de la que nos tenemos que sentir orgullosos», insistió Noelia Ibáñez. Contó que cuando se presenta a Juan Ramón Jiménez, es el poeta onubense y futuro Premio Nobel de Literatura el que le dice, malhumorado, cómo es que usted no conoce el Prado… y es en 1928 cuando por vez primera entra «en el museo con más sustancia histórica que existe». Un frío de roca viva siente en esa experiencia. Flores, Garay y un Gaya de 17 años exponen en París, donde conoce a Picasso y se desilusiona de las vanguardias porque a todas les ve su rápida vejez. Cuando vuelve a entrar al Prado se le revela el cuadro de 'Las Meninas' de Velázquez. «Gaya era una persona absolutamente moderna, sí, lo pienso». Esa revelación de 'Las Meninas' le lleva a pensar que es «un cuadro perennemente presente». Para Gaya, que es un pintor que escribe, con minuciosidad y perfección, el Prado será siempre una perennidad.

La Segunda República le pilla en Barcelona. Las Misiones Pedagógicas, creadas en 1931 para fomentar la cultura rural y llevar el conocimiento a los pueblos de España, y asociada está la creación del «Museo del Pueblo», como le llamó Cernuda, cuyo cartel diseña Gaya y anunciaba la llegada de la institución a los lugares más recónditos de la península. «El Prado es un museo de todos y para todos», repitió Noelia Ibáñez, «la suerte es de los madrileños que lo tienen allí». Gaya participa de las copias de obras maestras del Prado para ese Museo Ambulante con una copia de los fusilamientos del 3 de mayo.

Dice Ibáñez que habría que ver lo sugestivo de estas copias y compararlas con las originales, porque a Gaya lo eligen por ser pintor, no por ser copista. Gaya hizo nueve copias, ocho en el 32 y una en el 33, y en el libro de copias se aprecia su firma. Aparecen además registrados los días en que asiste al museo, con el título de las obras que se copian y las dimensiones. «Me emociona estar bajo el mismo aire en que Ramón hizo esas copias», reconoció Ibáñez. Un autorretrato del Greco, una maja vestida, el sueño del patricio… de la que no quedó muy contento, según su viuda, Isabel Verdejo, son algunos ejemplos.

Ibáñez dio detalles de esa llegada los pueblos de esas copias, con fotografías de las obras y del propio Ramón explicando los cuadros, por ejemplo, en Almería. Llevaban belleza donde no había belleza, remarcó. En una de esas visitas a Almería, Gaya conoce a una profesora de literatura, Fe Sanz; se casan en 1936. Nunca dejó de ir al Prado. Goya le decepcionaba, se emocionaba ante Velázquez. Todo lo que encontró en su primera le servía una y otra vez. «Su vida son rosas y espinas, es talentoso y bárbaro en su forma de enfrentarse a la vida».

La hija de la pareja nace en Valencia, donde se trasladan durante la guerra. Gaya escribe en 'Hora de España', y hay una obra de no belleza de Gaya, con la que participa en el Pabellón de la República Española, en París, en 1937, narrando el espanto de la guerra en un bombardeo en Alicante. Fe Sanz muere en el bombardeo de Figueras, su niña sobrevive, y se la llevan a París, Gaya cruza los Pirineos, es internado en el campo de refugiados de Saint Cyprien. Se exilia a México, deja a Alicia con la familia de Cristóbal Hall. Marcha a México en el Sinaia, rumbo a Veracruz.

Estuvo exiliado de España, de su familia, y del Prado y la pintura, por 14 años. La ausencia fue doble, la nostalgia es inmensa. «Gaya necesitaba ver esos 5 centímetros de pintura de Tiziano, Velázquez, Murillo… empieza a hacer homenajes y altarcitos, como le decía Concha de Albornoz. Están las flores, la transparencia, los libros, la cotidianidad…».

Ibáñez, que trabaja desde hace 17 años en el Prado, se siente parte de esa casa y de esa historia, y las palabras de Gaya sobre el Prado como 'Roca española', no las toma como una exageración, sino un sentimiento verdadero. «Fueron las palabras más sinceras y hermosas escritas sobre el Prado». Gaya vuelve a Europa en 1952 y deja anotaciones maravillosas en libros y conferencias. El Louvre le desilusiona, lo ve como un almacén. En 1960 llega a España, una nueva vida. Isabel Verdejo llega a su vida. La viuda de Gaya, de hecho, estuvo presente en la conferencia en primera fila asintiendo cada afirmación de Noelia Ibáñez, quien tuvo un recuerdo para el cartagenero Alfonso Pérez Sánchez, exdirector del Prado, quien permitió a Gaya acceder en soledad y silencio al Museo los lunes, cuando entonces cerraba, para pintar en su lugar favorito en el mundo.

Gaya dio una conferencia en 1989 en el Prado, un día del Rosario, donde habló de su estancia en México, de sus artistas favoritos y leyó 'Roca española', donde habla de las nostalgias más fuertes para él durante el exilio, como fue el hecho de que le faltaba su patria, y, sobre todo, el Museo del Prado. El Prado es casi como un manicomio al revés, llega a decir, pero de certidumbre.

Dijo Noelia Ibáñez que «sin colección no hay museo, sin público no hay museo». Gaya fue «un crack de pintar al visitante», insistió la historiadora, quien contó que la manía por la pintura se la inculcó a ella siendo una estudiante en el IES Saavedra Fajardo de Murcia un profesor, Pedro Olivares, que le metió cositas en la cabeza. Dijo que el mayor de los reconocimientos para Ramón Gaya es tener un museo en su ciudad, y el primer premio Velázquez, que recibió en el propio Museo del Prado en 2022, de manos de los Reyes de España.

Ibáñez recordó que su primo José Antonio Ibáñez, canónigo de la Catedral de Murcia, le animó a estudiar en La Merced, donde tuvo a profesores como Germán Ramallo, Cristóbal Belda, Conchita de la Peña y Francisco Javier Díez de Revenga: «Murcia es un sitio magnífico para estudiar arte», dijo Ibáñez, quien trazó una biografía «sucinta y telegrámica, pero completísima», de Gaya, pero también sobre el Museo del Prado, según el escritor y secretario de la Real Academia Alfonso X El Sabio, Santiago Delgado. «Gaya fue al Prado buscando un museo y encontró una patria», según Delgado.

La donación de Isabel Verdejo al Museo del Prado fue calificada como «una barbaridad» por Noelia Ibáñez, «por su absoluta generosidad», con más de 50 piezas, lo que ha permitido que la obra de Gaya esté en el Palacio de Villanueva y en la mejor institución cultural del país, dirigida por Miguel Falomir. De ahí el título de la conferencia, 'Gaya en el Prado. La pintura como patria'.

El Museo del Prado ha aceptado el manuscrito de 'Roca española', su texto más icónico sobre el Prado, que estará junto a las obras de sus maestros gracias a la decisión de Verdejo.