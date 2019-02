La niña murciana tras el busto de González Moreno Carmen Cánovas muestra a la escultora Lola Arcas el busto que González Moreno le realizó cuando era una niña, el martes en la Sala Caballerizas de Murcia. / nacho garcía / agm La nonagenaria Carmen Cánovas se reconoce entre las piezas 'anónimas' expuestas en la sala Caballerizas de Murcia ROSA MARTÍNEZ Jueves, 28 febrero 2019, 02:46

Cuando a finales del pasado enero la sala Caballerizas de Murcia reabrió sus puertas con una exposición de esculturas de Juan González Moreno, bajo el delicado busto de una joven de corta edad se podía leer únicamente como rótulo 'Retrato de niña'. Estaba fechado en 1937 y, a diferencia de varias de las piezas también allí expuestas, carecía de identidad. Quien fue o había sido aquella niña a la que el escultor murciano modeló en yeso era hasta entonces una incógnita. Y así habría continuado de no ser por la visita a la exposición de una de las sobrinas de la protagonista, que reconoció a su tía entre los rostros esculpidos por el destacado creador. Tras 'Retrato de niña' figura Carmen Cánovas. Hoy tiene 91 años, pero cuando posó para González Moreno apenas había cumplido los diez, recuerda en una conversación con 'La Verdad'.

«Yo vivía en la calle del Carmen, y enfrente de mi casa había una yesería en la que empezó a trabajar González Moreno. Él entabló gran amistad con mis tías, y cuando abrió su propio almacén le pidió a una de ellas que me llevara para hacerme un retrato». Recuerda Cánovas que su tía, todas las mañanas, la peinaba con unas trenzas y la llevaba al estudio de González Moreno, ubicado, según precisa, a la entrada del Malecón, para posar. «Una vez me dejó flequillo y él dijo que no le gustaba, que mejor las trenzas», trae a la memoria la protagonista, ilusionada con que la pieza haya formado parte de esta exposición inaugural del espacio anexo a los Molinos del Río. La artista lorquina Lola Arcas es la propietaria de estas piezas.

El busto al que ella puso cara, cuenta Carmen Cánovas, se quedó finalmente en el estudio del artista. «Ya de mayor, se lo pedí en varias ocasiones, y me dijo que fuese a por él cuando quisiera, pero lo dejé pasar y lo perdí. En casa tengo muchas fotos de la época, de cuando salía con mis tías e íbamos de excursión», apunta Cánovas, quien reconoce que posar para González Moreno le hacía «mucha ilusión porque había visto cómo trabajaba y me gustaba». El pasado martes Cánovas pudo volver a contemplar junto a Lola Arcas la pieza que el escultor le dedicó hace más de ochenta años, cuando solo era una niña.