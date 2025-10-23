¿Qué nos ha pasado?

Cuando Ricardo Darín sube al escenario comienza con el partido ganado. El público es aquí un juez que parte del 10 y Darín solo tendría ... que hacer exagerados deméritos para que esta nota bajara del sobresaliente. Y en absoluto fue el caso. En los primeros minutos de la historia de 'Escenas de la vida conyugal', que ayer se interpretó por primera vez en el Teatro Romea de Murcia con entradas agotadas desde hace meses, al actor argentino se le ríen, a carcajada que a veces resulta casi exagerada, todos sus chistes, sí. Así comienza lo que inicialmente parece una comedia amable sobre la historia de una pareja, la de Juan, de 49 años, y Mariana, de 38, ambos con profesiones liberales, de clase media, con dos hijas y problemas comunes a los de cualquier relación matrimonial. Discrepancias tratadas con humor, con la afinación de Ingmar Bergman, autor de la obra, para escoger las palabras adecuadas, que generen ese efecto de identificación y autenticidad de los personajes y gracias a la versión de Fernando Masllorens y Federico González del Pino, que consiguen que continúe la vigencia de una historia que nació en 1973. La propuesta, concebida inicialmente como una miniserie para la televisión sueca que despertó gran interés, pasó luego al cine y el propio guionista, director y dramaturgo la llevó al teatro en 1981.

Pero a medida que conocemos a Juan, y este montaje que camina entre la comedia y el drama presenta sus episodios más amargos, ya no es tan fácil reírse con las ocurrencias de este hombre que muta a un personaje estúpido, frívolo y patético. Cuando su ironía y agilidad mental ya no le salvan, ahí brilla realmente Darín. Manejando las palabras, el ritmo, y controlando el cuerpo, consigue el actor argentino que no se le pueda apartar la mirada en escena, tan solo si es para centrarla en Andrea Pietra. La también actriz argentina -menos conocida en España pero que atesora un importante currículum y que también ha trabajado con Darín en la exitosa serie de Netflix 'El eternauta'- se muestra a la altura de su 'partenaire' interpretando a una Mariana que genera empatía por su temple, su sinceridad y su compasión y sus momentos de claridad. Una interpretación con la que te dan ganas de subir al escenario, arroparla con un cálido abrazo y decirle: «Amiga, date cuenta», para después aplaudirla por sus acciones.

«Casi nunca discutimos y cuando lo hacemos somos razonables, nos escuchamos el uno al otro. Las cosas no pueden ser más perfectas, y mira como estoy», se queja Mariana de su matrimonio al principio de la obra. Es la cotidianidad y esa sensación de tener que rendir cuentas a los demás y no poder hacer lo que uno desee lo que desgasta el matrimonio convencional entre Juan y Mariana, que verán cómo se dinamita su relación. La rutina va vistiendo de gris una historia entre dos personas que parecen quererse y una pregunta se queda en el aire: ¿qué nos ha pasado?

Con una escenografía mínima -con el escenario completamente desnudo incluso en alguna ocasión- el texto es el indiscutible protagonista del montaje que dirige la veterana actriz Norma Aleandro, quien conoce bien la obra, pues dio vida a Mariana en 1992 y que, por cierto, fue madre de Ricardo Darín en la ficción, en la magnífica 'El hijo de la novia' que elevó la trayectoria del actor hasta convertirle en uno de los mejores intérpretes latinoamericanos de su generación. Como en una partida de ping pong, pero de 105 minutos, Darín y Pietra se lanzan la pelota, la devuelven al primer bote y la recogen antes de que toque el suelo. Pero aquí el rival es compañero y los diez años que los intérpretes llevan compartiendo 'Escenas de la vida conyugal' en giras internacionales no les hace acomodarse.

Por delante, cuatro funciones más en el Teatro Romea, hasta el domingo, con entradas agotadas. Cuatro oportunidades más de conocer una historia de las relaciones humanas, donde las discusiones tensas aliviadas por los chascarrillos y los momentos de ternura provocan el deseo de que esos dos personajes vuelvan a ser felices, juntos o separados.