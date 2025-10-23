La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Andrea Prieto y Ricardo Darín, este jueves, en el Teatro Romea.

Ver 14 fotos
Andrea Prieto y Ricardo Darín, este jueves, en el Teatro Romea. Guillermo Carrión / AGM
Crítica teatral

¿Qué nos ha pasado?

Ricardo Darín y Andrea Pietra brillan en el Teatro Romea interpretando a un matrimonio que parece quererse en 'Escenas de la vida conyugal', de Ingmar Bergman

Natalia Benito

Natalia Benito

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:42

Comenta

Cuando Ricardo Darín sube al escenario comienza con el partido ganado. El público es aquí un juez que parte del 10 y Darín solo tendría ... que hacer exagerados deméritos para que esta nota bajara del sobresaliente. Y en absoluto fue el caso. En los primeros minutos de la historia de 'Escenas de la vida conyugal', que ayer se interpretó por primera vez en el Teatro Romea de Murcia con entradas agotadas desde hace meses, al actor argentino se le ríen, a carcajada que a veces resulta casi exagerada, todos sus chistes, sí. Así comienza lo que inicialmente parece una comedia amable sobre la historia de una pareja, la de Juan, de 49 años, y Mariana, de 38, ambos con profesiones liberales, de clase media, con dos hijas y problemas comunes a los de cualquier relación matrimonial. Discrepancias tratadas con humor, con la afinación de Ingmar Bergman, autor de la obra, para escoger las palabras adecuadas, que generen ese efecto de identificación y autenticidad de los personajes y gracias a la versión de Fernando Masllorens y Federico González del Pino, que consiguen que continúe la vigencia de una historia que nació en 1973. La propuesta, concebida inicialmente como una miniserie para la televisión sueca que despertó gran interés, pasó luego al cine y el propio guionista, director y dramaturgo la llevó al teatro en 1981.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento plantea crear tres nuevos ejes peatonales de este a oeste en el centro de Murcia
  2. 2

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  3. 3 La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad
  4. 4 Estos son los locales finalistas por el título a la mejor marinera de la Región de Murcia 2025
  5. 5

    Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras
  6. 6 Desalojan una peña huertana ocupada de forma ilegal junto al Malecón, en Murcia
  7. 7 Comienzan a limpiar el chalé de la urbanización La Cumbre, en Mazarrón, que un vecino enterró en toneladas de basura
  8. 8 Salud lanza ocho consejos para los vecinos que han recuperado el agua potable tras la dana
  9. 9 Felipe Moreno exige a Goiria y Etxeberria una reacción inmediata en Elda
  10. 10 El Gobierno de España llevará a la Región de Murcia ante el Constitucional por los cambios en la ley de ayudas a sindicatos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ¿Qué nos ha pasado?