Antonio Durán 'Morris' encarna a Queipo de Llano en '1936'.

Antonio Durán 'Morris' encarna a Queipo de Llano en '1936'. A. Molina / AGM
Crítica de teatro

Aprendamos del horror

'1936' es una impresionante clase de Historia para no olvidar los episodios más truculentos de la Guerra Civil

Natalia Benito

Natalia Benito

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:39

Comenta

El reto que se propuso Andrés Lima era mayúsculo: contar la Guerra Civil española en una obra de teatro. El resultado es '1936', una impresionante ... clase de Historia en la que se recuerdan algunos de los episodios más truculentos y dolorosos –algunos de los cuales han pasado de forma desapercibida por la memoria colectiva– de un conflicto que dejó un millón de muertos. Una obra que el pasado fin de semana se pudo disfrutar en el Teatro Circo Murcia, en tres funciones, el viernes, el sábado y el domingo, que agotaron sus entradas en cuanto se pusieron a la venta.

