Aprendamos del horror

El reto que se propuso Andrés Lima era mayúsculo: contar la Guerra Civil española en una obra de teatro. El resultado es '1936', una impresionante ... clase de Historia en la que se recuerdan algunos de los episodios más truculentos y dolorosos –algunos de los cuales han pasado de forma desapercibida por la memoria colectiva– de un conflicto que dejó un millón de muertos. Una obra que el pasado fin de semana se pudo disfrutar en el Teatro Circo Murcia, en tres funciones, el viernes, el sábado y el domingo, que agotaron sus entradas en cuanto se pusieron a la venta.

Siguiendo la línea de teatro documental iniciada con 'Shock 1: el Cóndor y el Puma' y 'Shock 2: la Tormenta y la Guerra', obras basadas en 'La doctrina del shock' de Naomi Klein y que explican el avance del capitalismo a través de los golpes de Estado y las guerras, Albert Boronat, Juan Cavestany, Juan Mayorga y Andrés Lima –que es también el director de la obra y se encarga de la dramaturgia junto a Albert Boronat– elaboran un texto ampliamente documentado. Recoge discursos, mítines, arengas y testimonios de civiles, como las páginas de los diarios de la catalana Pilar Duaygües, que cuando estalla la guerra tiene catorce años. Un valioso y humano testimonio de una adolescente que registra todo lo que ve a su alrededor.

Con un formato que abandona la tradicional puesta en escena a la italiana y sube a parte del público a las tablas para rodear a los actores y así sentir la obra casi desde su interior, los intérpretes realizan un fabuloso trabajo camaleónico en una propuesta de inusual duración, cuatro horas –con dos descansos–, coproducida por el Centro Dramático Nacional, Checkin Producciones y El Terrat. Con gran fuerza escénica, todos los actores dan vida a varios personajes por los que transitan. A veces lo hacen, incluso, sin abandonar la escena ni la palabra, con cambios en directo de vestuario –de cuyo diseño, además de la escenografía, se ha encargado Beatriz San Juan–.

Juan Vinuesa encarna a Francisco Franco con gran similitud y en ciertos momentos con una comicidad que permite dar un respiro al público en medio de la tragedia. A su altura, las fantásticas interpretaciones de María Morales como Manuel Azaña, Largo Caballero y la combativa Clara Campoamor; Mamen Camacho, como La Pasionaria; Guillermo Toledo como el General Yagüe y Alfonso XIII; Antonio Durán 'Morris' como Queipo de Llano; Natalia Hernández siendo el Cardenal Gomá; Paco Ochoa como Pau Casals, George Orwell y el General Mola; y Cristina Arias como José Antonio Primo de Rivera. Mención especial al trabajo de los intérpretes del Coro de Jóvenes de Madrid, que toman protagonismo en emocionantes momentos, como su interpretación de la canción 'Sin pan', cuando la obra pone el foco en una de las grandes consecuencias de la guerra: el hambre.

Con iluminación del jumillano Pedro Yagüe y el espacio sonoro de Quique Mingo, se consigue que el público pueda sentir, aunque sea por unos instantes, una aproximación al terror al escuchar el estallido de las bombas en el teatro. Una obra para tomar conciencia y aprender del horror.