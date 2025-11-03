Patricia Belli y el más justo de los premios

Patricia irrumpió en nuestra historia en 2014. El Centro Cultural de España en Managua me invitó a impartir un taller sobre mercado del arte y ... pasé unas semanas intensas y emocionantes en la que algo quedó claro: los españoles vivimos de espaldas a un universo fascinante. He andado mucho América Latina y aquellos días en esa ciudad no reconstruida del todo tras el terremoto de 1972 abrió el deseo de conocer, de vivir más las realidades de artistas que trabajan en un contexto difícil y lejano. En dicho contexto reinaba Patricia Belli.

Nacida en Managua en 1964 es la reciente ganadora del Premio Velázquez. Su trabajo no solo es artístico, lo curatorial forma parte de su carrera, como la poesía. 'EspIRA La Espora' (como antes 'TAJo') es un proyecto vital y formativo clave en el arte nicaragüense y ella es el motor. En las fotografías que en 2015 acompañaban la entrevista que le hizo Antonio Arco para este periódico ella hizo aparecer muy visiblemente el rótulo. 'EspIRA La Espora' es uno de los muchos factores que hace a Patricia una artista necesaria, tanto en la importancia de su obra como en su generosidad y su implicación social en un país en un momento tan complejo como es Nicaragua.

En aquellos años el vínculo que Carolina y yo manteníamos con el Caribe se basaba en la Fundación ARS TEOR/éTica y aquí haré un mínimo homenaje a Virginia Pérez-Ratton, que de manera heroica difundió las prácticas artísticas de la Región desde San Juan de Costa Rica. Luego estaba la amistad con Emiliano Valdés y la colaboración con los hermanos Poyón y Benvenuto Chavajay. Cuando empezamos a trabajar con Patricia nuestra mirada estaba allá y ella aportó mucho a la definición de T20.

Patricia vino a Murcia gracias a la colaboración con el Centro Párraga. La apuesta de Sergio Porlán, su director, en aquel momento, es importante si tenemos en cuenta que España vivía aún el desastre de la crisis comenzada en 2009. Eran tiempos de cancelaciones por motivos presupuestarios, de programaciones al mínimo y de luchas heroicas por sacar adelante acciones que merecieran la pena.

Ampliar Nacho Ruiz y Patricia Belli durante el montaje de un solo project en la feria Odeon de Bogotá en 2017. T20

El Párraga llevó a cabo una revisión del arte nicaragüense que en España no tiene aún parangón. La investigación que Carolina y yo llevamos a cabo se basa, en realidad, en la generosidad de Patricia, que nos acercó a artistas y movimientos que, dentro de las limitaciones del momento y el espacio, fue referencial. Paralelamente celebramos su exposición en T20, llena de pesos y contrapesos, de equilibrios imposibles y de sierras accidentales. Fue memorable, y de ahí fuimos a ARCO y, en 2017, a la feria Odeón de Bogotá invitados por el comisario Miguel López, uno de los grandes nombres del arte de hoy.

El Centro Párraga llevó a cabo una revisión del arte nicaragüense que en España no tiene aún parangón

Hoy celebramos el Premio Velázquez, tan merecido, tan inteligentemente concedido a una artista que nos llama la atención sobre un arte necesario, un cosmos fascinante de equilibrios imposibles (inolvidable el sismógrafo que presentó en el Párraga en 2015) en el que el accidente (empezando por el propio terremoto), el colapso subsecuente y lo casual desarrollan una poesía íntima y universal a la vez, algo que la vincula con su prima, Gioconda Belli, gran escritora nicaragüense y firme candidata al Premio Cervantes.

Satisfacción

A Murcia le queda la satisfacción de haber presentado a esta artista en Europa. Nuestra posición periférica, que de alguna manera hace un guiño a Nicaragua, no ha sido óbice en tantas ocasiones para adelantarnos, para ser punta de lanza en el conocimiento del arte contemporáneo, quiero recordar aquí '15º 30' Norte 90º 15' oeste', la exposición comisariada por T20 Proyectos de arte guatemalteco que trajo a Murcia a los grandes nombres de esa potencia creativa intensa que es Guatemala. Es una línea necesaria a seguir.

La investigación que llevamos a cabo se basa en la generosidad de Patricia, que nos acercó a artistas y movimientos que, dentro de las limitaciones del momento y el espacio, fue referencial

Gracias al Velázquez se celebrará una exposición en España de Patricia que, sin duda, será una revelación. Una lectura de su trabajo se abre a la ciencia y el género pero siempre queda un enigma que nos envuelve, que hace su trabajo extremadamente seductor, como se pudo ver tanto en 'Equilibrio y colapso', la exposición de la Fundación Ortiz Gurdián de Managua en 2017 o en 'Is it Morning for you Yet?', del Carnegie Museum of Art de Pensilvania, en 2022 y, por supuesto, en las exposiciones murcianas.

Algo aparte del arte, o tal vez no. Patricia es una amiga de la que aprender, un ejemplo de conducta ética y de lucha en tiempos difíciles, alguien muy querido por nosotros cuyo contacto no se olvida como no se olvida su, y nuestra, amada Nicaragua. Pero lo esencial hoy es felicitarla por el más merecido de los premios y las gracias porque Murcia forme parte de su historia.