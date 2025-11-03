La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Patricia Belli (Managua, Nicaragua, 1964), Premio Velázquez 2025. Feria Odeon de Bogotá en 2017. MC | T20
Patricia Belli y el más justo de los premios

La reciente ganadora del Velázquez de las Artes 2025 vino a Murcia gracias a la colaboración con el Centro Párraga; la apuesta de Sergio Porlán, su director, en aquel momento, es importante si tenemos en cuenta que España vivía aún el desastre de la crisis comenzada en 2009

Nacho Ruiz

Nacho Ruiz

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:58

Comenta

Patricia irrumpió en nuestra historia en 2014. El Centro Cultural de España en Managua me invitó a impartir un taller sobre mercado del arte y ... pasé unas semanas intensas y emocionantes en la que algo quedó claro: los españoles vivimos de espaldas a un universo fascinante. He andado mucho América Latina y aquellos días en esa ciudad no reconstruida del todo tras el terremoto de 1972 abrió el deseo de conocer, de vivir más las realidades de artistas que trabajan en un contexto difícil y lejano. En dicho contexto reinaba Patricia Belli.

