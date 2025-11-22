Lo que cuenta una colección de arte

Una colección de arte son muchas cosas a la vez. Casi todos coleccionamos, hay algo freudiano en la forma en que ordenamos el mundo poseyendo ... fragmentos suyos, bien sean monedas, sellos, cuadros o armas. Pero el coleccionismo de arte tiene variables que van más allá del deseo del objeto, de su consecución y de su clasificación.

La colección de Pilar de Diego y Carlos Puerta es el perfecto ejemplo de ese proceso por el cual dos personas se sumergen en el mundo de la creación artística de su tiempo. Cada colección es una y un mundo, un autorretrato que el coleccionista o los coleccionistas hacen con el paso del tiempo, pero la de Pilar y Carlos es, además, el diario de su convivencia con artistas, de la curiosidad que los ha llevado a estudios y galerías, que los ha hecho viajar buscando y aprendiendo a ver y entender siempre con la curiosidad y con la más profunda e intensa generosidad. La exposición que estos días vemos en el Centro Párraga es solo una selección de esa autobiografía narrada con historias, el meta relato que agrupa el relato de cada artista.

Cuando emprendimos el proyecto seguimos los pasos tradicionales, el primero estudiar la colección y el segundo plantear el formato y el discurso. El Centro Párraga permite usar dos salas. La primera opción cuando se expone una colección es el discurso cronológico, siguiendo unas pautas históricas que van paralelas a un discurso temático. El paso de las semanas, el descubrimiento de las obras de la colección y de los procesos por los cuales Carlos y Pilar accedían a cada pieza nos hizo ver que limitar la comprensión de esta colección a un discurso como es era simplificar demasiado, perder la riqueza que había en este grupo de obras de arte.

Ellos no compraban un cuadro, entraban en la obra del artista y buceaban en su forma de trabajar, en lo que contaba, incluso en su personalidad, llegando a ser amigos de muchos de los artistas que estos día se exponen en Murcia. Cada obra es una vivencia, por lo que colocarla en una ordenación supeditada a un discurso preestablecido hubiera sido hacerlo todo más pequeño.

Cuando íbamos trabajando ya sobre una selección de obras, una vez entendido que solo podíamos traer una treintena, hubo una cierta desazón. Estábamos descartando obras tan buenas como estas, tan importantes para ellos y tan destacables pero el juego era a cuatro bandas, Carolina, Pilar, Carlos y yo en este diálogo en el tiempo sobre fotos de obras y viajes para descubrir artistas que nos deslumbraban. Entonces ellos escribieron un texto para el catálogo. Cuando llegó descubrimos algo nuevo. Con una claridad infrecuente y con una honestidad total contaban la historia de su colección como la historia de la relación con los artistas y los galeristas que les habían ayudado a crearla. El galerista suele ser una nota al pie de página en la Historia del Arte, ellos lo colocaban en un plano principal. Lo invitaban a formar parte de una fiesta que íbamos a desplegar cuando fueron llegando las cajas con las obras al Párraga.

Color

La estructura, para quien la visite, es muy sencilla. En la planta 2 hay color y en la 3 también, aunque pueda parecer que no. Sobre el eje de tres obras rojas, el Sicilia, el Ballester Moreno y el Julian Opie se recorre la pintura desde los años 80 hasta hoy arrancando de un Navarro Baldeweg que afronta un paisaje horizontal que entendimos como el reflejo de ese otro paisaje que mejoró en nuestra ciudad cuando remodeló y restauró los Molinos del Río, una de las joyas de nuestra arquitectura. La segunda planta es negra al entrar, un descomunal Uslé marca la pauta hasta que la pupila se abre y aparecen otros colores. El espectador duda de los blancos de Jason Martin y, entonces, Yturralde irrumpe como el enlace entre las dos plantas.

Ojalá seamos capaces de hacer entender a los colegios lo productiva que podría ser una visita a esta exposición. Y todos los padres, y, en general a todos. Es una historia de verdad maravillosa.