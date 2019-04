Mu-tantes analiza los proyectos fallidos de una decena de estudios de diseño Cristóbal Sánchez, impulsor de Mu-tantes, y los responsables del Estudio Maba, Miguel Ángel del Baño y Beatriz Suárez. / Nacho García / agm El evento, impulsado por Cristóbal Sánchez, se celebra hoy en el Centro Párraga de Murcia con el objeto de «descubrir el alma del creador» ROSA MARTÍNEZ Sábado, 6 abril 2019, 01:51

Mu-tantes no habla de éxitos, ni de ideas llevadas a término; ni siquiera de proyectos actualmente en marcha. Mu-tantes, el evento sobre experimentación gráfica que durante todo el día de hoy acoge el Centro Párraga de Murcia, aborda trabajos inacabados, propuestas rechazadas por clientes y bocetos abandonados, bien por falta de salida o por escasez de motivación. Su objetivo es, precisamante, reflexionar sobre lo no hecho, sobre proyectos fallidos que quedaron relegados en un cajón.

La cita, impulsada por el diseñador gráfico Cristóbal Sánchez, se configura como una jornada de conferencias en la que participarán más de una decena de profesionales y estudios de diseño de la Región, quienes compartirán con los asistentes aquellos proyectos que un día esbozaron pero no llegaron a exponer. Trabajos todos que, afirma Sánchez, permiten «descubrir el alma del creador».

Mu-tantes se presenta como un evento donde charlar «de evolución, de aprendizaje, de procesos creativos que quedan olvidados en un disco duro. Propuestas que nunca fueron aceptadas por un cliente o proyectos personales que nunca vieron la luz», y es ese enfoque el que, a juicio de Miguel Ángel del Baño, responsable junto a Beatriz Suárez del estudio de diseño Maba, hace a esta cita «interesante».

«Murcia tiene mucho potencial; se pueden conseguir cosas chulas», cree Sánchez

«Normalmente, esta parte del diseño no llega al público, pero está ahí. Y poder reflexionar sobre ello es una idea seductora. Aquí no vamos a hablar de logros, y no sé si de derrotas, pero, en cualquier caso, sí de proyectos que no han salido», reconoce a 'La Verdad' Del Baño.

Estos forman parte de la trayectoria de todo diseñador, y de cada uno de ellos, señala Sánchez, actualmente miembro del equipo de trabajo de Maba, «se aprende». Mu-tantes es fruto de un empeño personal que proyectó en su trabajo final de carrera hace siete años. La idea de ponerlo en marcha le ha rondado en la cabeza todo este tiempo, y finalmente ha conseguido hacerlo.

Con Mu-tantes pretende que el público conozca a los creadores más allá de sus éxitos. «El cliente es fundamental y no podemos olvidarnos de él, pero la gente también debe entender que tenemos inquietudes y muchas cosas que mostrar», cree Sánchez, quien ve en este evento una oportunidad para ello.

Esta jornada, para la que están agotadas todas las entradas, tendrá como ponentes a los responsables de los estudios murcianos Rubio & Del Amo, Sublima, Oddrod y Maba; la agencia F33; los diseñadores Romualdo Faura, Jorge Martínez, Aíta Salinas y Rata Satán; y las creadoras Cristina Franco, Deborah Brocal y María Lempicka. También acogerá una muestra de talleres sobre tipografía, parafina, fotografía e ilustración con tinta de vino.

Proyección

Mu-tantes es el segundo evento sobre diseño que se celebra en la ciudad de Murcia en apenas un mes. A finales de marzo, el Auditorio Víctor Villegas fue escenario de la tercera edición del Día D, jornada destinada también a reflexionar sobre esta disciplina universitaria.

«Desde hace unos años han ido apareciendo estudios con muchas ganas y empuje que han asentado el nombre de Murcia a nivel nacional e internacional en cuanto a diseño. Y a nivel eventos estamos mejorando mucho», opina Del Baño, quien de esta cita espera estrechar vínculos con los compañeros, ver, dice, «qué ha pasado en sus cocinas» y, sobre todo, espero que «me sorprenda».

«Murcia -concluye Sánchez- tiene mucho potencial; hay mucho talento y hay que seguir teniendo ideas y ganas, porque se pueden conseguir cosas chulas. Esta jornada es un día para la celebración».