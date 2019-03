Un musical con 125 bailarines en escena homenajea el lunes a Francisco Salzillo José Molero, creador de '¡Salzillo me da vida!'. / javier carrión / agm En este espectáculo, que se estrena en el Auditorio Regional, José Molero pretende dar vida a las figuras del loado belén del imaginero NATALIA BENITO Sábado, 16 marzo 2019, 00:52

Por primera vez, un musical rinde homenaje al imaginero murciano Francisco Salzillo. El espectáculo '¡Salzillo me da vida!', que se estrena el lunes, a las 19.30 horas en el Auditorio Víctor Villegas, está dirigido por José Molero, presidente de la asociación BelenCribs en Murcia, una red internacional dedicada a la promoción del belenismo y la conservación de las tradiciones. «Empecé a escribir sobre los sentimientos que tendrían los personajes del belén cuando Salzillo los estaba modelando y después me pregunté: ¿Por qué nosotros, teniendo esta figura tan grande, no le hemos hecho un homenaje? Aunque sí hay una película ('Salzillo', de 1983, dirigida por Primitivo Pérez, con Paco Rabal como protagonista), no se había hecho nada similar. Se lo comenté a María Teresa Marín, directora del Museo Salzillo, y le encantó la idea».

En el espectáculo, dirigido por José Antonio Ortas con libreto de Lozano de Fortuna y José Molero y música original de Ángel Guirao, participan 125 bailarines de 11 escuelas de danza murcianas: Flexión, Groetch, Camargo, Concha García, María Dolores Moreno Meseguer, Murcia Dance Center, Lola Cerón, María José García, Ballet School, Carmen Romero, e Irene Jara. Cada compañía se ha encargado de preparar una o dos escenas del musical, hasta llegar a 14 estampas que tratan de expresar de manera plástica la realidad de la sociedad que vivió Salzillo. «En el elenco hay bailarines profesionales, pero también niños y gente que está empezando. Se ha generado una atractiva combinación de edades, coreografías y músicas». Mediante estas estampas se darán a conocer una selección de los diferentes integrantes del belén: los ángeles, los músicos, los huertanos, el ciego de la zanfona o los Reyes Magos, entre otros.

La figura de Salzillo será interpretada por el actor murciano Federico Alonso Martínez, quien irá dotando de vida a los diferentes personajes que el escultor murciano modeló para su famoso belén, una de las obras más conocidas y de gran valor del arte del Barroco.

Hacia el Vaticano

«Es un espectáculo dirigido a niños, jóvenes y adultos. Mi idea es que todos los murcianos que tenemos aprecio por Salzillo puedan acompañarnos con este musical y vivir el viaje a ese tiempo». José Molero, ilusionado con su proyecto de eminente estreno, pretende que su propuesta no se quede en un evento puntual y traspase fronteras: «No sabemos cómo va a resultar el espectáculo ni la acogida que tendrá en Murcia, pero ya le hemos escrito al Papa para comunicarle que nos encantaría escenificarlo en la Sala Nervi del Vaticano y que nos reciba en audiencia privada. Francisco Salzillo fue hombre de profunda fe religiosa, de costumbres sencillas y de vida ejemplar». Además, al estreno está invitada la reina emérita Sofía, presidenta de honor del comité de BelenCribs. Las entradas se pueden adquirir en bacantix.com y en la taquilla del Auditorio por 5 euros. Todo el dinero recaudado irá a parar al proyecto 'Niños', del Centro Médico Walé, en Yamoussoukro, Costa de Marfil, que lleva más de diez años dando prestación médica a una población con escasos recursos.