El Warm Up vende más de 6.000 abonos en un día para su próxima edición El público vibra en un concierto del Warm Up Estrella de Levante 2019. / Javier Carrión / AGM La preventa de entradas continuará hasta el próximo viernes a las 10.00 horas LA VERDAD Murcia Miércoles, 8 mayo 2019, 18:14

El Warm Up Estrella de Levante sigue de enhorabuena. Tras batir por segundo año consecutivo su récord de asistentes -80.000 en esta edición- y las buenas críticas cosechadas, el festival murciano vendió este miércoles por la mañana más de 6.000 abonos para el próximo año.

La respuesta del público a esta preventa fue masiva y, según la organización, superó las expectativas y obligó a crear hasta tres tramos de precios para los abonos generales y cinco para los abonos VIP. «Esta respuesta del público a la edición más cuidada de WARM UP Estrella de Levante hasta la fecha no hace sino refrendar la buena organización y cartel de Warm Up 2019, que dejaba un gran sabor de boca entre el público y la prensa asistente», aseguraron los organizadores del festival en un comunicado.

Para asistir al precio más asequible a la próxima edición del Warm Up Estrella de Levante, la preventa de tickets continuará abierta en Eventbrite y warmupfestival.es hasta el viernes a las 10.00 horas. Los precios parten en estos momentos desde 39 euros, aunque subirán conforme se agoten los cupos de abonos.