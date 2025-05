Warm up, la banda sonora de la primavera

Natalia Benito Viernes, 2 de mayo 2025, 20:31 Comenta Compartir

¿Has salido con prisas y no te ha dado tiempo a hacerte el peinado de moda ni a maquillarte? Warm Up te lo soluciona. ¿ ... Te ha entrado antojo de una tarta de queso especial? En el Warm Up puedes tomártela. ¿Eres más de disfrutar de la música tumbado a la bartola en una hamaca? ¿No puedes pasar un fin de semana sin jugar al futbolín? En el Warm Up puedes hacerlo -gracias a patrocinadores como ElPozo y Tahe-. Podría ser un anuncio de la teletienda pero la realidad es que la experiencia de escuchar la música en directo es cada vez más completa y variada.

No han venido para hacerse las mejores trencitas ni para descansar a la sombra los murcianos Karina y Antonio, dos de los primeros valientes -tan solo cinco- que se han colocado en la primera fila del escenario principal nada más abrir las puertas, a las 17.30 horas, para ver y oír de cerca, desde muy, muy cerca, a Mando Diao y Franz Ferdinand, sus grupos favoritos del cartel. A estos últimos, Antonio, que echa de menos más bandas internacionales en el festival, los lleva esperando desde hace dos años, cuando la lluvia truncó la oportunidad de disfrutar del grupo de Glasgow en directo. «El año pasado nos dieron ideas y aquí estamos», cuentan, presumidos, Antonio, Alfredo y Fermín, tres de los siete amigos que lucen quizá una de las camisas -y el listón está alto- más originales del festival: el cartel de una conocida marca de helados patrocina -inversamente- su estampado. Murcianos, son de los repetidores, «desde el primer año» de S.O.S. 4.8. Al igual que Laura, de Elche, que recuerda la primera edición del festival, aunque no ha sido fiel siempre. «He sido madre y no he podido venir», dice, cargada de energía y acompañada de su amiga Leticia, de Altea, que tiene claro qué tema nunca falla: «'Dance With Somebody', de Mando Diao; fue mi baile nupcial». Frente a los veteranos están los que descubren desde dentro el festival de su ciudad por primera vez. Entre ellos, Damián, Yaiza, Mila, Leo y Laura, que vienen a La Fica arrastrados por Carolina Durante. «Nos gusta mucho el rollo de su música y su puesta en escena», cuenta Leo. No se perderán tampoco a Ralphie Choo y se dejarán sorprender por las diferentes propuestas: «No conocíamos a Rufus T. Firefly y nos está encantando». Ni la Semana Santa, ni las Fiestas de Primavera han quitado las ganas a locales y forasteros de disfrutar de la séptima edición del Warm Up, con la mejor banda sonora para poner fin a tres semanas de disfrute en altas dosis. Y, ¿si hubiera un apagón como el del lunes? Monti, Suxo y Borja lo tienen claro: «Beberíamos cerveza fresquita hasta que se acabara». No tentemos a la suerte.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión