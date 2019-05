El Warm Up reabre sus puertas para Noel Gallagher y Vetusta Morla

Bajo un sol primaveral radiante, La Fica volvió a abrir este sábado sus puertas para albergar el segundo y último día del Warm Up Estrella de Levante. Una jornada repleta de grandes actuaciones desde primera hora de la tarde hasta la madrugada del día siguiente. Y es que, tras el buen sabor de boca que dejaron este viernes grupos como Two Door Cinema Club o The Jesus and Mary Chain, nadie quería perderse las actuaciones del sábado, encabezadas por Noel Gallagher, Vetusta Morla y Miss Caffeina.

«Hoy tenemos toda la noche ocupada. Llevo viniendo desde hace cinco o seis años y normalmente el sábado siempre es el mejor día», aseguraba Marisa, una 'warmer' que entró en el recinto muy temprano para no perderse la actuación de La M.O.D.A. El grupo burgalés era una de la novedades más esperadas del evento, al igual que Novedades Carminha, como destacaban Ángel y Víctor, dos jóvenes que también tenían a Cariño y Putochinomaricón en su lista de conciertos más esperados.

01:07 Vídeo. Verabril

Mientras que algunos apostaban por los nombres más alternativos del festival, otros se rendían al valor seguro de actuaciones como la de Noel Gallagher y Vetusta Morla. «Son imprescindibles», comentaba Nacho, que este año acudía al festival por sexta ocasión con la intención de «aguantar hasta que den las fuerzas». El ex de Oasis, además, arrastra consigo a verdaderos devotos de su música. Es el caso de Stefano y Alberto, dos milaneses que acudían por primera vez al Warm Up para ver al de Manchester por vigésimo quinta vez.

Algo menos centrados en la música estaban Nico y Olivia, que a sus seis y tres años, respectivamente, ya son unos asistentes veteranos. «Llevan viniendo desde que nacieron porque me encanta la música en directo y quiero que ellos también la vivan», explicaba María Dolores, su madre, mientras se dirigía al escenario 'Warm', en el que actuaba Alondra Bentley.

La apuesta por el talento murciano también guiaba a Evelyn, que tras ver a la cantautora británico-española tenía pensado acudir a la actuación de Increíbles Ful. Es una de las ventajas de un evento como el Warm Up, un festival que te permite descubrir nuevas voces de la Región y, al mismo tiempo, disfrutar con alguno de los mejores artistas del panorama nacional e internacional.