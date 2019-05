El Warm Up prende la mecha

La mecha ya está prendida. Las puertas de La Fica ya están abiertas y miles de 'warmers' han comenzado a llegar esta tarde a la fica en busca de la explosión del mejor 'indie' que, cada año, llena este rincón de Murcia. El Warm Up 2009 ha echado a andar en la tarde de este viernes con las actuaciones de la chilena Javiera Mena y la jienense Zahara, que concentraron a una buena cantidad de público en el segundo escenario, a la espera en el escenario principal del uno de los platos más esperados de esta primera jornada: el de la 'extriunfita' Amia, que justo hoy lanzaba el primer adelanto de su primer disco, 'El Relámpago'.

Acompañan a la navarra en este primer día de festival, de manera destacada, Carolina Durante -la banda de Diego Ibáñez, su pareja- y autores del popular tema 'Cayetano', así como uno de los máximos exponentes del rock británico de los 80, The Jesus and Mary Chain, para encarar una madrugada muy bailable con los murcianos Second y Two Door Cinema Club, muy recordados por su actuación en Murcia del 2010.