Walls: «El rock and roll es una actitud y va a estar ahí haga el género que haga»

Un nuevo camino comienza para Walls. Con 'Mi nena', el nuevo single del cantante y compositor murciano Ginés Paredes (2000), da la bienvenida a una ... etapa que llega aupada por el éxito del álbum 'Luna 18'. El artista, que en 2026 actuará en el Movistar Arena de Madrid y este verano formará parte del Fan Futura Fest, el 26 de julio en Los Alcázares, entre otras citas nacionales, deja pequeñas pistas y genera expectación sobre su cambio de rumbo en esta conversación con LA VERDAD.

–Con 'Mi nena' anuncia que comienza una nueva etapa. ¿Cómo define lo que viene?

–Este es el primer single de un nuevo proyecto. Dejo atrás 'Luna 18' y este single es una especie de transición entre mi primer álbum y todo lo nuevo.

–Define 'Nena' como su «última rockeada y la más fuerte de todas». ¿Va a dejar de lado el rock?

–No. Lo llamo la última rockeada por varias razones, primero porque la canción es es un rock and roll que nos remite al primer rock que que existió, con todo el debido respeto a los verdaderos abanderados de este rock, pues yo soy un farsante. Por otra parte, con el que será mi nuevo disco es verdad que me alejo un poco de los sonidos quizás oscuros que tiene 'Luna 18' y hago una movida un poco más clarita. Evidentemente, el rock and roll es una actitud y la actitud va a estar ahí haga el género que haga.

COMPOSICIONES «No me gusta buscar la estructura por excelencia que tiene que tener una canción»

–¿Cuándo llegará el próximo disco?

–Eso no se sabe todavía. Lo estoy trabajando con mucho cariño, pero no tiene fecha.

–Sí hay una fecha marcada en su calendario de 2026: el 21 de febrero. Ese día actuará en el Movistar Arena (Palacio de los Deportes) de Madrid. ¿Siente vértigo?

–Sí. Todo el mundo me habla de de ilusión pero vértigo es la palabra realista. Tengo muchas ganas de hacerlo, pero creo que dar a la gente un espectáculo acorde a lo que van a pagar o a lo que supone el recinto es una responsabilidad y creo que tengo que trabajar mucho.

–¿Tiene preparado algo especial para esta cita en directo?

–Sorpresas va a haber. Yo, cuando voy a un concierto como fan y como consumidor, me gusta no saber absolutamente nada y verlo todo ahí, en directo, que no me hagan ningún espóiler, así que como artista me permito el lujo de no adelantar nada y que la gente que quiera saber algo venga a verlo.

–¿Qué música escucha?

–Yo escucho de todo. Evidentemente escucho discos y me conozco discografías enteras, pero no soy un un consumidor de solamente un grupo. Escucho desde los Black Keys a Amaral y este proyecto viene un poco de eso, es decir, de escuchar a los Black Keys, un grupo de rock anglosajón, y después un grupo como Amaral, que no tiene absolutamente nada que ver. Luego escucho Los Secretos y Julio Iglesias.

–¿Cómo compone sus canciones?

–Últimamente estoy intentando buscar un estilo de composición que hacía tiempo que había perdido. Desde que hice 'Haz lo que quieras conmigo' me di cuenta de que a mí me mola componer con la guitarra. Me gusta componer en base a sensaciones, no me gusta buscar la estructura por excelencia que tiene que tener una canción. No me gusta llegar a hacer un instrumental que sea estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, puente, estribillo. Creo que la música está para mucho más y desde que hice 'Haz o que quieras conmigo', que lo compuse con la guitarra, estoy haciendo todo, básicamente, bastante más orgánico. Hay veces que compongo en mi casa, hay veces que me voy al estudio y me tiro ahí todo el día.

GÉNEROS «El rock tiene facilidad para traspasar barreras generacionales y para trascender»

–¿Murcia o Madrid? ¿Qué le inspira más?

–Yo, por suerte o por desgracia, vivo en Madrid. Me gusta bajar a Murcia y es donde me gustaría vivir cuando consiga todo lo que me he propuesto en la música. Me gustaría formar una familia en Murcia. Madrid es un lugar perfecto para luchar por los sueños de uno. Creo que es una ciudad muy castigada por la gente, ¿no? Siempre la mencionan en las canciones en plan, «no quiero estar en Madrid», pero, si bien todos echamos de menos nuestra casa, creo que Madrid te da un montón de oportunidades. Pero sí, Murcia me inspira. De hecho, todo lo que hago está muy inspirado en Murcia, en mis vivencias. Creo que cada vez que voy para allá, cada equis tiempo, soy una persona diferente y dejo un pequeño legado, igual que la gente que me quiere me deja un pequeño legado a mí.

–¿Su generación le tiene aprecio al rock?

–Creo que hay muchísima gente que tiene aprecio a lo que yo hago y eso se agradece. El rock es un género que, siendo sinceros, en las listas de éxitos actualmente cuenta con pocas canciones. Ahora mismo hay otros géneros que predominan, pero creo que esto va un poco más allá. El rock no se escucha en los móviles, el rock se escucha en la calle, el rock se escucha en un escenario, el rock se escucha en un festival. Si hay algo que para mí diferencia el rock de otros géneros que están sonando actualmente es la facilidad que tiene para traspasar barreras generacionales y para trascender, para hacer canciones que duran 50, 60, 70 años y eso es lo que más a mí me gusta. Es como yo concibo la música, no como una fábrica de 'hits', como si fuesen salchichas. Yo concibo la música desde otro modo.

«Un agujero gordo»

–¿Le ha afectado profesionalmete la entrada de la ticketera Wegow en preconcurso de acreedores?

–A mí no, lo habíamos cobramos todo antes de que quebrase pero, evidentemente, hay un montón de artistas que van al día con el presupuesto de una gira, que lo tienen todo bien cuadrado y esto te hace un agujero gordo. Lo único que puedo hacer es expresar mi apoyo a los grupos afectados. Sé que entre ellos hay grupos como Samuraï, como Veintiuno, que están jodidos con esto. Todo mi apoyo. Si bien creo que los artistas somos muy privilegiados, también hay un gasto gordo de logística, de pagar transporte, hoteles, técnicos...