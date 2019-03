Claudia Orellana y Tonny Serrano: «Vivir de la música, no del músico» Tonny Serrano y Claudia Orellana dan forma a Son Buenos. / vicente vicens / agm «Cada grupo con el que trabajamos es distinto, tiene unas necesidades y necesita unos estímulos. Cada uno debe de ser una pequeña empresa» JAM ALBARRACÍN MURCIA Sábado, 16 marzo 2019, 01:43

Son todo unos dinamizadores musicales, unos auténticos agitadores culturales con la música como campo de acción. Tonny Serrano y Claudia Orellana dan forma a Son Buenos, él de Cartagena, ella de Madrid aunque largamente residente en Murcia. Una asociación que va para diez años unida y que ejerce en diversas facetas, siempre con la música como eje y la profesionalización de los músicos como principal objetivo. Sello discográfico, agencia de management, editorial, promoción, I+D+i, organización de eventos (el ciclo 'Músicas Desencajadas', Christmas Rock, el congreso Big Up!). Claudia y Tonny son incansables.

-Ya no cabe decir que la escena musical murciana atraviesa un buen momento, sino que vive en él.

-Tonny Serrano: De eso tenéis mucha culpa los medios de comunicación, que siempre habéis estado al tanto y dando difusión a lo que se hacía y además desde hace muchos años. Este mes, solo en salas de conciertos privadas, hay 111 conciertos. Creo que se ha batido el récord.

-Son Buenos, y concretamente el Big Up!, en su doble vertiente formativa y expositiva, también ha tenido no poco que ver.

-Claudia Orellana: Grupos, salas, locales de ensayo y prensa siempre ha habido. Creo que una de las aportaciones del Big Up! ha sido hacer ver a los músicos que se tenían que estructurar, que tenían que organizarse y ponerse las pilas, que les tenían que conocer en Madrid, que tenían que llegar a los festivales, que se podía vivir de ello. El Big Up! ha tenido un efecto llamada en el resto de España. Los periodistas y los profesionales flipan con Murcia cuando vienen al Big Up!

-La administración colabora modestamente, pero tampoco se mata.

-TS: Es un proyecto complejo que no da dinero, sino formación y visibilidad. La administración no es consciente de la dimensión que puede tener, tipo Mercat de Vic, Monkey Week o BIME. No lo acaban de entender porque ven la música como entretenimiento, como la fiesta y el ocio, como el adorno de los eventos. No como crear un tejido y una industria de la música.

-El Christmas Rock es otro evento de interés algo olvidado.

-CO: Queremos darle una vuelta al Christmas Rock, porque está languideciendo. Organizamos cosas pero necesitamos de la ayuda institucional. En nuestros eventos el público no paga, no tenemos una entrada y una barra y las ayudas nos cuestan muchísimo. Nos dan muy poco y muy tarde, con lo que tenemos que adelantar el dinero, pagar a los proveedores. Y todo esto dificulta porque nos descapitalizamos.

-¿Debe o puede crecer más Son Buenos?

-CO: Sí, pero necesitamos capitalizarnos un poco. Trabajar con bandas en desarrollo es lo que tiene, porque cada proyecto lo llevamos muy de la mano, vemos cuáles son sus necesidades, hacemos unos calendarios increíbles. El retorno llega a un cierto nivel y como solo trabajamos con bandas de la Región de Murcia, nos está costando tener ese retorno para poder seguir invirtiendo. Ahora llevamos cinco bandas [Nunatak, Claim, Poolshake, Ayoho y Avisar a Mamá, que suben a siete con Noise Box y Carlos Madrid, de quienes son solo sello] en las que estamos invirtiendo tiempo, dinero e ilusión. Pero claro, no generan suficiente dinero como para poder seguir invirtiendo.

-TS: Estamos contentos porque nos hemos posicionado en el ámbito nacional bastante bien. Notamos cariño, respeto. Muchas compañías viven de llevarse porcentajes de los grupos, nosotros nos negamos a ello. Queremos que cada grupo sea una empresa. Nosotros no estamos comercializando nuestro trabajo, invertimos en ellos. Queremos vivir de la música, no del músico.

Solo no, con amigos sí

-No renuncian a generar alianzas.

-TS: Lo de generar alianzas con otras compañías para que los grupos puedan crecer no es un ejercicio de generosidad, como nos han llegado a decir. Eso de 'esta banda es mía' no sirve para nada. Preferimos 'Solo no puedes, con amigos sí'. Queremos montar una Unión Fonográfica de la Región de Murcia. Esperemos que la Ley de la Música sea una realidad fructífera para los músicos, no solo un titular.

-Poderoso caballero es don dinero. Y también puñetero, sobre todo cuando escasea.

-CO: El BIME y el Big Up! nacieron al mismo tiempo. En el primer Big Up! Christopher [director del BIME] estuvo aquí. Y mira dónde está cada uno ahora. Claro que nosotros hemos pasado de 4.000 euros a 8.000 y ellos de 12.000 a dos millones.

-¡Carambolas!

-TS: En la música se puede estar por amor o por dinero. Y nosotros dinero no tenemos. Vamos a intentar salir de España porque aquí es más complejo de lo que debiera y en realidad el mundo es muy grande.

-Muy grande, pero caro.

-TS: Sí, pero en realidad estamos tan lejos de Vigo como de Roma, estamos a un vuelo. Entonces, ¿por qué no romper fronteras? Ayoho ha entrado en listas principales de distribución digital de Nueva York, Noruega, Dinamarca, Islandia...

-CO: Todo lo que merece la pena es lento y el ámbito cultural es así.