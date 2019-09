El violinista libanés Ara Malikian retoma su gira, con la que estará en Murcia el día 21 El artista Ara Malikian durante un concierto. / Roberto Mena LA VERDAD MURCIA Martes, 10 septiembre 2019, 02:45

El violinista libanés Ara Malikian ha retomado su gira mundial 'Royal Garage' totalmente recuperado y lleno de energía tras más de dos meses de intensa rehabilitación. El pasado 9 de junio, el Teatro Popular Melico Salazar de San José (Costa Rica) esperaba la que, presumiblemente, iba a ser una de las noches musicales más importantes del año. Pero para sorpresa de todos los presentes, y después de una breve interpretación de su banda, Ara Malikian se personaba en el escenario con el brazo en cabestrillo. Había sufrido una caída bajando las escaleras del avión que le iba a obligar a someterse a una operación y cancelar alguno de sus conciertos.

«Me rompí en Costa Rica hace tres meses, me llené de miedo, me operaron, peleé duro y, de vuelta, volví a nacer como músico», ha afirmado el artista. Casi tres meses después, y tras una larga fase de rehabilitación tanto física como mental, el prestigioso violinista retoma su gira mundial con más ganas, energía y ambición que nunca: «Jamás pensaría que después de tocar el violín desde los cuatro años me haría tanta ilusión conseguir volver a tocar las cuatro cuerdas. A veces nos olvidamos de lo importante que son las cosas pequeñas. Violín... ¡me cuesta tanto quererte!», aseguró. Malikian aterrizará junto con su banda en el Cuartel de Artillería de Murcia el próximo 21 de septiembre. Las entradas para el concierto se pueden adquirir desde 38 euros.