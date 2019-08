A la venta las entradas para el concierto de Juan Magán en Murcia Juan Magán actúa este 13 de septiembre en el Palacio de Artillería. / LV El cantante llegará al Palacio de Artillería el viernes 13 de septiembre a las 21.30 horas LA VERDAD Martes, 13 agosto 2019, 13:08

Ya pueden adquirirse en Murcia las entradas para el concierto de Juan Magán por 20 euros. El evento musical tendrá lugar el viernes 13 de septiembre en el Palacio de Artillería a las 21.30 horas. La apertura será a las 19 horas con DJs de primer orden y habrá actividades como 'Photo Opportunity', tatuajes de agua, parque de bolas o pinturas con neón; al igual que zonas descanso y áreas de comida con 'food trucks' y bebidas.

En España, las canciones de Juan Magán (Badalona, 1978) arrasan en realities, radiofórmulas y pabellones de deportes, pero su verdadera relevancia la encontramos en su gancho global. No es casualidad que pertenezca al podium de nombres españoles que más suena fuera de nuestras fronteras. El catalán ha actuado en casi toda América Latina y también en todas las grandes capitales de Estados Unidos y Canadá: Madison Square Garden de Nueva York, Estadio Azteca de México, Estadio Nacional de Lima y Cancha de los San Antonio Spurs en Texas son solo algunos de los grandes recintos donde ha estado el cantante.

Además, se ha ganado el respeto del Olimpo del pop internacional, como demuestran sus colaboraciones con Enrique Iglesias,Gente de Zona, Nelly Furtado,, Don Omar y Paulina Rubio, Belinda, Manuel Turizo,Cali y el Dandee, Sebastian Yatra ,Farruko o la Mala Rodriguez entre muchos otros. La música electrónica actual no se entiende sin trabajos como «The King Of Dance» (2012) y «The King Is Back (#LatinIBIZAte)» (2015).