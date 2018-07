Todo vendido para el concierto de Texas Sharleen Spiteri, líder de Texas / LV La banda escocesa liderada por Sharleen Spiteri presenta su nuevo álbum, 'Jump on board', con el que celebra 30 años en los escenarios LA VERDAD Cartagena Domingo, 22 julio 2018, 12:30

Treinta años sobre los escenarios y Texas llega el domingo a La Mar de Músicas con un «todo vendido» en una jornada en la que actúan también los malienses Songhoy Blues y los daneses de Afenginn. La tercera jornada del festival tiene como plato fuerte a la banda escocesa, una de las más queridas y referenciales del britpop. Rock alternativo y segunda juventud con nuevo álbum, 'Jump on board'. «Nos sentimos renovados. Definitivamente nos lo pasamos en grande haciendo este disco. Es hora de mostrarlo. Es como un nuevo comienzo. Es el siguiente capítulo de nuestra historia, y nos encanta», decía estos días Sharleen Spiteri en una entrevista. La formación, fundada en Glasgow en 1986, ha vendido más de 35 millones de discos a lo largo de toda su trayectoria y cuenta con temas que son ya himnos generacionales como 'Say what you want', 'Summer Son', 'Inner Smile'... El concierto será a las 23 horas en el Auditorio de Parque Torres. Está todo vendido. En el nuevo espacio del Antiguo Patio del CIM, los sonidos malienses de Songhoy Blues (21.30 horas, quedan entradas).