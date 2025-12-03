La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Castel del Costera Sur Festival. Isa Muguruza

Ultralágrima, Blanca Vergara, Perfecto Miserable y Black Tag DJs se suman al Costera Sur Festival de Murcia

El evento, con entrada libre hasta completar aforo, se celebrará el 17 y 18 de abril en la plza de la Iglesia de San José en Los Garres

LA VERDAD

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:40

Comenta

El Costera Sur Festival, uno de los más singulares de la Región de Murcia, volverá a la pedanía murciana de Los Garres el 17 y 18 de abril de 2026 con su segunda edición tras la nueva acogida de su estreno, en el que colgó el cartel de completo. El próximo año, la idea será similar: bandas llamativas del panorama alternativo nacional entrada libre al recinto, ubicado en la plaza de la Iglesia de San José.

El escenario está en un entorno único a las faldas de la Cresta del Gallo, donde se celebrarán más de 15 conciertos, sesiones de DJs y actividades paralelas. La organización anunció este martes nuevos nombres al cartel, obras de «una ilustradoras más importantes de nuestro país, Isa Muguruza». A la programación se suman así Ultralágrima, Blanca Vergara, Perfecto Miserable y Black Tag DJs. Estos nombres dan más forma aún a un cartel que ya contaba con A Mares, Azuleja, Dracma, Estela Gris, Somos la Herencia y Tatuaje.

Cartel del festival. Isa Muguruza

Ultralágrima es un proyecto valenciano «entre un pop catchy y el sonido experimental». Tras debutar el año pasado con su primer álbum, de nombre homónimo, regresan ahora con 'Días de Alegría', un nuevo EP más luminoso que también mostrarán en Los Garres. Blanca Vergara, cantautora de Mallorca, «se está posicionando como una de las voces más prometedoras de la escena emergente del pop en España», destaca la organización del Costera Sur. De hecho, ya tiene temas con más de un millón de reproducciones, como '27 días' y 'No sabe querer'.

Por su parte, Perfecto Miserable de unos jóvenes veinteañeros de Castellón de la Plana «basado en el noise pop y el rock alternativo, con influencias del Midwest emo, el shoegaze y el 4th wave emo». Y otra apuesta local son los DJs de Black Tag, referencia indudable en el panorama regional.

