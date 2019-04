El trombonista y arreglista Dan Barrett celebra el viernes en Algezares el Día del Jazz Dan Barrett. El ciclo 'Enclave de Swing y Jazz' arranca mañana en el Auditorio de Guadalupe con Elena Sáenz y el Cuarteto Las Causas MANUEL MADRID Miércoles, 1 mayo 2019, 01:01

Desde mañana y hasta el domingo se celebra en los auditorios municipales de Murcia el Festival Enclave de Swing y Jazz, organizado por el Ayuntamiento de Murcia. La noche más especial, seguramente, será la del viernes 3 de mayo, ya que Algezares acogerá una sesión doble para conmemorar el Día Mundial del Jazz. Por una parte, en el Auditorio Miguel Ángel Clares se podrá disfrutar del mejor jazz clásico y swing con un quinteto de verdadero lujo liderado por el saxofonista tenor Enric Peidro y como invitado se acompañarán del trombonista estadounidense Dan Barrett, en una noche memorable con sesión rítmica de piano, contrabajo y batería. Y, por otro, en Jazzazza, a las 22.30, se ha programado Jam Session con Paco Torregrosa (saxo alto), Carlos Sáez (piano), Jesús G. Marcos (contrabajo) y Andrés Lafuente (batería), bajo la coordinación de Zarangojazz. Entrada con mesa (8 euros) y de pie (5 euros), aunque los que vayan al Auditorio tendrán el pase a la Jam Session incluida.

Enric Peidro es uno de los músicos más representativos del jazz de corte clásico en España, incide Jota Baeza, gerente del jazz club Jazzazza de Algezares. Respecto al trombonista y arreglista Dan Barrett (Pasadena, California, 1955), Baeza opina que «es, sin ningún género de dudas, uno de los mas importantes trombonistas de jazz en la escena internacional». Un músico de gran talento y versatilidad, «de impresionante trayectoria, con cerca de un centenar de registros discográficos tanto a su nombre o como sideman junto a algunos de los mas interesantes intérpretes que ha dado el jazz en las ultimas décadas, como Jeff Hamilton, Bucky Pizzarelli, Dave McKenna, Marty Paich, Howard Alden, Warren Vaché, Randy Sandke, Ruby Braff, Doc Cheatham, Scott Hamilton, Harry Allen...», enumera.

Para no perderse 2 de mayo Elena Sáenz-Las Causas. 21 h. A. Guadalupe. 4€. 3 de mayo Dan Barrett-Enric Peidro. 21 horas. A. Algezares. 4€ (con la entrada, acceso gratis a la posterior Jam Session de Jazzazza). 3 de mayo Musicalidad con Enric Peidro y Javier Santos. 19 horas. Danza baile. A. Algezares. 4 de mayo Peter Gun & The Paper Hats. 20 h. A. La Alberca. 4€ 5 de mayo Bum Band Plash! Jazz para peques. 12 h. A. Beniaján. 3€

El trombón de Barrett, de hecho, tiene un prominente papel en las bandas sonoras de películas como 'Cotton Club' (1984, Francis Ford Coppola) o 'Balas sobre Broadway', 'Todos dicen I love you' y 'Poderosa Afrodita', todas ellas de Woody Allen.

Tejemaneje organizará en el Auditorio de Algezares y Jazzazza Jazz Club otras actividades durante un largo fin de semana para seguir conmemorando el Día Mundial del Jazz.

Jazz para peques

El festival Enclave de Swing y Jazz arranca mañana con Elena Sáenz-Cuarteto Las Causas, a las 21 horas, en el Auditorio de Guadalupe, donde presentan el disco 'Escenas'. Elena Sáenz (voces, guitarra y flauta travesera) estará acompañada de Juan Antonio Hurtado (bajo), Quico Pérez (guitarra) y Federo Morales (batería). Para el sábado 4 de mayo, a las 20 horas, el Auditorio de La Alberca recibirá a Peter Gun & The Paper Hats, con Peter a la guitarra y The Paper Hats en las voces. El domingo 5 de mayo, a las 12 horas, en el Auditorio de Beniaján, se ha convocado la actividad 'Bum Band Plash', jazz para peques, con Katja Knaus (voz y dinamización), Pepe Pérez (saxofón y bocinas), Quique Simón (piano), Antonio Peñalver (contrabajo) y Pedro Vázquez (batería). Pensado para todos los públicos, es «un viaje musical a través de los conceptos que construyen el jazz». Cinco músicos en escena, todos miembros del colectivo Groove In Música Moderna, con el noble objetivo de motivar a los niños a escuchar y entender la música jazz. «Un recital creativo y con altas cotas de calidad musical, donde la alegría y la musicalidad impregnarán al público», vaticinan los organizadores.