Marwan: «Tanto la tristeza como la alegría son buenas compañeras» El cantautor madrileño Marwan. El artista madrileño mostrará hoy en Cieza el lado más acústico de su último disco, 'Mis paisajes interiores'

Marwan Abu-Tahoun Recio (1979), conocido artísticamente como Marwan, nace en un hogar amante de la literatura, donde deborar libros y libros está a la orden del día. A pesar de ello, el que fuera en su adolescencia un joven nostálgico, se decantaría en primer lugar por su amor a la música y comenzaría a tocar la guitarra con sus amigos en una pequeña banda. El amor por este arte, le llevaría más tarde, gracias a las melodías de Ismael Serrano, Jorge Drexler o Carlos Chaouen, a embriagarse del pasional género de la canción de autor. Un estilo íntimo a través del cual tratará de embaucar en acústico esta noche al público de Cieza: «Intentaré seguir la línea habitual de mis conciertos, porque me gusta crear una especie de montaña rusa de emociones mediante la fusión de las melodías, alternando las más intensas con las más divertidas y las más lentas con las más movidas», explica el cantautor a 'La Verdad'.

CONVIENE SABER Qué 'Mis paisajes interiores' Lugar Balcón del Muro. Cieza. Cuándo Hoy, a las 23.00 horas. Precio Desde 10 euros.

-Tras años trabajando de forma independiente en el mundo de la música, ¿cómo está viviendo colaborar con la discográfica Sony?

-Muy bien, he sacado gracias a ella el disco con el que realizo la gira: 'Mis paisajes interiores'. Creo que era necesaria esta colaboración, porque cuando comencé a tener algo más de éxito se convirtió en demasiada tarea para mí solo, debido a que no tenía un equipo con el que trabajar. Ahora también he comenzado a publicar con la editorial Planeta. Antes solía autopublicarme yo mismo, pero colaborar con ellos me permite dedicar más tiempo a crear, que es lo que realmente me gusta, y dejar los asuntos más burocráticos a un lado.

-En la actualidad está siendo también enormemente conocido por los libros que está publicando. ¿Han cambido sus predilecciones y se siente ahora más inspirado para escribir que para componer?

-Qué va, estoy muy cómodo tanto con la música como con la poesía. Aunque yo, ante todo, siempre me he considerado músico. Pero cualquiera de las dos me representa en este momento y me encanta tener la posibilidad de poder compaginarlas.

-¿Y cómo es ese proceso mediante el cual vuelca sus emociones, ya sea a un folio en blanco o en una partitura?

-Hay muchas maneras, pero con la poesía me ocurre algo distinto a con la música. Muchas veces leo algún verso o veo algo que me emociona y comienzo a escribir. Sin embargo, a la hora de componer es diferente. Tengo que sentarme con la guitarra y buscar esos acordes con los que sienta esa primera conexión.

-¿Dónde encuentra la inspiración?

-En la vida todo aquello que te conmueve termina siendo susceptible de convertirse en canción.

-¿Para crear, es mejor aliada la tristeza que la alegría?

-Creo que tanto la tristeza como la alegría son buenas compañeras, porque, incluso en los momentos de alegría, puedes componer canciones melancólicas. Pero es verdad que cuando uno está triste es porque detrás hay un conflicto, y ese problema ayuda mucho a reflexionar y a que uno se inspire. Para mí esto ha sido una motivación desde el principio.

-En otras entrevistas critica la tendencia de los cantautores contemporáneos a componer sobre el amor y no sobre temas sociales. ¿A qué cree que se debe?

-Creo que vivimos en una época en la que la ciencia principal es la Psicología, mientras que en el pasado la predominante era la Sociología. De modo, que hemos pasado de estudiar los movimientos de la sociedas para pasar a un ámbito más individualista. Esto hace que se reflexione menos en cuanto a temáticas sociales y más en lo que respecta al cinismo. Y se refleja finalmente en la música. Además, por lo menos en mi caso, creo que es muy fácil caer en el panfleto con las canciones sociales, e intento evitarlo. Todos mis discos llevan algunas canciones de este tipo, pero resulta muy complicado crearlas sin que acaben convirtiéndose en eso.

-¿Cómo contribuye la música al cambio político?

-Pienso que realmente no contribuye, o al menos, es muy difícil que lo haga. Puede sensibilizar a mucha gente, pero no creo que tenga tanta fuerza en la vida real como para lograr un cambio. A estas alturas no lo veo realista.

-¿Qué considera que ha tenido su arte para conseguir una acogida tan grande entre la inmensa cantidad de cantautores que salen a la luz gracias a internet?

-La gente me suele decir que se siente completamente identificada con la emotividad que empeño a la hora de actuar o de escribir.

-Su poesía ha tenido también un rápido despegue. ¿Por qué cree que la lírica vuelve a estar en auge entre los jóvenes?

-En mi caso, las redes sociales han contribuido mucho a la difusión de mis poemas a través de internet, porque se comparten imágenes con pequeños textos y la gente los vuelve a compartir. De este modo, llegan fácilmente a un mayor número de gente a la que puede emocionar.

-¿Qué recomendaría a un cantautor o a un escritor que esté empezando?

-Que haga lo que sienta, que se empape de sus influencias y se centre en disfrutar antes que en triunfar, que es algo que nos suele pasar en algún momento a muchos músicos.

-¿Qué proyectos tiene en mente para el próximo año con la música y la literatura de su lado?

-Seguir componiendo y grabar las canciones que escriba. En cuanto a literatura, continúo escribiendo, pero no tengo previsto, de momento, sacar ningún libro.