Texas, la mítica banda de los 90, actuará en la plaza de toros de Murcia el 13 de julio LA VERDAD MURCIA. Miércoles, 30 enero 2019, 09:27

La productora murciana Ibolele confirmó ayer que Texas, la mítica banda de los 90 liderada por Sharleen Eugene Spiteri, actuará el próximo 13 de julio en la plaza de toros de Murcia. Con más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo y éxitos aclamados por el público y la crítica como 'I Don't Want a Lover', 'Say What You Want' o 'When We Are Together', el grupo regresó a España en 2018 para celebrar sus 30 años de carrera musical. El pasado verano actuaron en La Mar de Músicas, en uno de los conciertos del año en la Región, y el 13 de julio volverán, esta vez a Murcia, en fecha única. «Nos sentimos renovados. Definitivamente nos lo hemos pasado en grande haciendo este disco», afirmó la solista, de su último trabajo, 'Jump on board'.