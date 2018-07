La Mar de Texas

Con las entradas agotadas desde hace semanas, Texas llegaba a La Mar de Músicas con la responsabilidad de cumplir con un listón de dimensiones más que considerables, consecuencia directa de un éxito y respeto adquiridos con justicia durante una década, la de los noventa, en la que la banda escocesa nos regaló un buen puñado de joyas de pop/rock con aroma soul a través de discos tan recomendables como 'White on Blonde' o el maravilloso 'The Hush'. Y aunque es cierto que sus últimos trabajos no se han acercado a los talones de aquellos maravillosos años, la expectación ante su llegada a la ciudad portuaria era máxima, con un Parque Torres que mostraba un aspecto realmente apabullante, caluroso, entregado desde los minutos previos. Costaba encontrar un asiento libre dentro de un recinto que siempre tiene algo especial, diferente, único. El mejor escenario posible para una noche que, ya llegamos, superó todas las expectativas depositadas.

Liderados por una Sharleen Spiteri radiante en su presencia escénica, explosiva en su uso del sentido del humor atrevido y socarrón, constantemente participativa con el público, risueña y encantadora, carismática e hipnótica y, sobre todo, espectacular en todas y cada una de sus interpretaciones vocales, los de Glasgow decidieron arrancar desde la cima y no bajar durante dos horas que pasaron en un suspiro. La clásica injusticia del disfrute efímero. Y es que, si empiezas la noche con 'I Don't Want a Lover', 'Summer Son', una magnífica 'Halo' y 'Everyday Now', casi nada, es que vas (muy) en serio, no aceptas el respiro como respuesta y tienes claro que tu declaración de intenciones resonará con la fuerza de un puñetazo seco sobre una mesa de cristal.

Texas venía con nuevo disco bajo el brazo, el interesante 'Jump on Board', pero el guion de su concierto estaría marcado por un pasado que sigue resplandeciendo con la misma intensidad que el primer día, pero sumando la madurez que deja el camino. Porque sí, sonaron novedades como 'Let's Work It Out', de sospechoso parecido con la eterna 'Dancing Queen' de ABBA, o la épica 'Tell That Girl', además de notabilísimas versiones de Al Green, fascinante 'Tired of Being Alone', o una inmensa 'Suspicious Mind' con la que cerraron la velada a lo grande, pero las ovaciones cerradas cayeron del lado de 'Thrill Has Gone', 'Inner Smile' o una 'So Called Friend' en la que estuvieron acompañados por un nuevo héroe local, Paco, fanático que tuvo la suerte de compartir escenario con sus ídolos por obra, gracia, simpatía y paciencia de Spiteri.

Uno de los muchos momentos memorables que dejó un concierto en el que el soul jugó otro de los papeles destacados. Porque, efectivamente, el sonido más característico de Texas es el de esa mezcla de pop/rock tan melódico como contagioso, de fuerzas bien medidas y estribillos pegajosos como el mejor de los chicles, pero donde realmente brillan los escoceses es dentro de ese género marcado por la espiritualidad y el coro encendido, la vibración compartida y el baile inevitable, el ritmo endiablado cantado con voz de ángel. Maldito y bendito soul. Y ahí estuvieron para certificarlo las brillantes revisiones de 'When We Are Together', 'In Our Lifetime', 'Black Eyed Boy' o una 'Say What You Want' que continúa reinando en el repertorio por una cuestión de talento en estado puro. Su aparición en la recta final de la noche fue de lágrima fugitiva y cara de felicidad plena.

La misma sonrisa tonta que nos acompañó a lo largo de un concierto al que, salvo un puntual problema de sonido durante 'The Conversation', es realmente complicado encontrarle algún punto en contra. Por muchos años más reencontrándonos con Spiteri y compañía. Ah, por si queda alguna duda, fuera signos de interrogación: Texas ofreció el mejor concierto de lo que llevamos de festival.

Un terremoto emocional y musical que, en cualquier caso, no nos debe hacer olvidar las otras dos propuestas que ofreció el domingo. Por un lado, los daneses Afenginn abrieron la jornada con un directo de virtuosismo instrumental absoluto que, situado constantemente sobre la línea que separa la oscuridad bohemia de la luz estival, convenció desde el filo de la contundencia. Un concierto que fue de menos a más hasta alcanzar su particular clímax en un tramo final de auténtica altura. El poder de las pequeñas grandes sinfonías. A continuación, hora de acudir al Patio del Antiguo CIM (Facultad de Ciencias de la Empresa) para disfrutar de los segundos protagonistas por orden cronológico de la jornada: Songhoy Blues.

Durante cerca de hora y media, la banda de Mali consiguió combinar con acierto las mismas dosis de precisión y efusividad sobre el escenario mientras trazaba con energía desbordante una música de sonoridades africanas, rabiosos apuntes punk y guitarrazos de puro blues. Instrumentos y voces que dialogaban sobre el escenario, que explotaron en canciones tan notables como 'One Color' o 'Sahara', y que convirtieron los ritmos vibrantes en gritos de salvación. Otra cita más que interesante que sumar a un domingo listo para entrar a formar parte de la historia de La Mar de Músicas.