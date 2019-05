Y la sorpresa fue Carolina Durante

A Carolina Durante, Murcia le gusta: «Para el poco tiempo que llevamos -reconoció su vocalista, Diego Ibáñez- ya hemos venido tres o cuatro veces». Y lo harán más. Después del verano esperan presentar nuevo disco, y, por tanto, seguir girando. Desde que el grupo lanzó su primer EP, tan solo ha pasado año y medio, pero han crecido muy rápido. Tanto, que en esta tercera edición del Warm Up Estrella de Levante han conseguido un doble 'lleno'. El primero, el viernes noche, sobre el escenario lateral del festival, congregando a miles de personas, y el segundo en la mañana de ayer, en la plaza Julián Romea, como protagonistas del último 'Secret Show' que el Warm Up programó para esta edición. «Lo de ayer -por el viernes- fue increíble, porque había mogollón de gente y, sinceramente, no esperábamos que hubiera tanta. Además, la lluvia respetó y hasta nos dio un toque épico al final», afirmó ayer entre risas Ibáñez, mientras la banda esperaba subir al escenario de Radio 3 en el Romea. Acababa de anunciar por redes sociales que ellos serían quienes cerrarían los conciertos 'a ciegas' del festival: «Cuando nos lo propusieron dijimos que sí porque nos pareció guay. Es una forma de calentar para lo que viene después», se refirió Ibáñez a la segunda jornada de la cita, para la que esperaban ya, entre otros, La M.O.D.A., Noel Gallagher, Vetusta Morla o Teenage FanClub. «Nos sentimos muy cómodos en Murcia y queremos divertirnos», agregó el cantante de Carolina Durante.

Su concierto -el segundo en apenas doce horas- abarrotó de público la plaza del Romea, a la que antes habían saludado las canciones del cartagenero Fernando Rubio & The Inner Demons. «Murcia es de nuestros lugares especiales. Cuando venimos, vemos que ya tenemos una base de público, y es muy bonito. En la Región nos tratan muy bien», aseguró el cantante del grupo, presentado en Murcia por la banda murciana Perro hace justo un año. «Los Perro son nuestros padrinos aquí. Nos trajeron de teloneros a uno de sus conciertos; que las bandas de una determinada zona te apoyen en los inicios ayuda mucho. Nosotros tenemos muy buen rollo con los artistas de Murcia», aseguró Ibáñez.

Ya sobre el escenario, la música comenzó a sonar con 'Juanita': «Siempre empezamos con esta canción. Quizá deberíamos cambiar, pero ¡nos gusta!». Su actuación, confeccionada a base «de 'hits' y canciones rápidas», adelantó Ibáñez, incluyó también 'El himno titular', 'Niña de hielo', 'Joder, no sé' y 'La noche de los muertos', entre otras, y contó con la colaboración del murciano Marcelo Criminal, quien interpretó junto a la banda 'Perdona', tema del que es autor y que Carolina Durante compartió el viernes con Amaia. El grupo cerró con su 'single' más conocido, 'Cayetano', y un «gracias Murcia» a los asistentes que, si el viernes se mantuvieron estoicos bajo la lluvia, ayer lo hicieron bajo un sol poco menos que abrasador, pero que no impidió el baile.

«¿Todos en el mismo barco?»

La actuación de Carolina Durante dio paso al zaragozano Bigott, quien también atrajo a la pista a un amplio número de personas. El autor de canciones como 'Dreaming' y 'Don't stop the dance' puso el broche a los conciertos matinales frente al Romea, que también tuvieron gran afluencia de público en la plaza de los Apóstoles, con los directos de Antifan -encargado de inaugurar el escenario-; los cartageneros Ayoho, quienes presentaron su último trabajo, 'Paradise'; y Cupido, que se hizo de rogar (saltó al escenario con 45 minutos de retraso).

En el jardín de la Fama, por su parte, los más pequeños disfrutaron del espectáculo propuesto por Pipi Calzaslargas & La banda pirata, que convirtieron el escenario en un auténtico navío de madera, y adentraron a los niños en los ritmos populares al grito de «¿Vamos todos en el mismo barco?».

Hoy, la música volverá a sonar en el centro de la ciudad en torno a las 12.00 horas con los conciertos de Flamingo Tours, Sister Cookie y Alexanderplatz, en la plaza Julián Romea; La estrella de David, Apartamentos Acapulco y Piyama, en la plaza de los Apóstoles; y La Chicacharcos & Katiuskas Band, en el jardín de la Fama.