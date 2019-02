La solemne soleá de El Pele El Pele, durante su actuación el sábado en el TCM. / Nacho García / AGM Remedios Amaya salió al escenario como un ciclón PATRICIO PEÑALVER Lunes, 25 febrero 2019, 08:57

Escuchar a Manuel Moreno 'El Pele' siempre es una buena noticia, ahora que circulan tanto las 'fake news'. Siempre descubres algún matiz que no habías observado antes, en el caso de que lo hayas oído en otras ocasiones, como es el caso. Ya he escrito en distintas ocasiones, y años, acerca del cante de El Pele y he dicho que es uno de los cantaores que mejor hace la soleá, que hasta se puede decir en un momento: 'Esta es la soleá de El Pele'. Ya llevaba rondándome, antes de entrar al recital, el titular de esta reseña y pensaba en aquella frase: 'No dejes que la realidad te estropee una buena noticia'. Lo cierto es que, nada más salir al escenario, la realidad mejoró la noticia que, a priori, quería escribir.

Comenzó cantando por zambras, con temas como 'Me duele el alma', la famosa elegía de Miguel Hernández: 'Yo quiero ser llorando el hortelano' o el famoso tango: 'Dime Ana', que cantaba Enrique Morente; aunque en estos temas el cantaor, como un creador con esas dosis de genialidad, hace con los tercios lo que realmente le da la gana, lo que en cada momento le inspiran, de manera que su buen guitarrista, Niño Seve, tiene que estar muy atento a esos cambios y nuevos registros.

Por alegrías

Aposentado en el centro del escenario y ya en ese centro de gravedad permanente llegaron las soleares, la apolá: «Si tu mal no tiene cura / Yo le estoy pidiendo a Dios / Que en la misma sepultura nos entierren a los dos», o esa otra por bulerías, acaracolando los melismas: «Se acostumbra el gorrión / al ruido de los coches / y no me acostumbro yo». Para terminar esa serie que, no por ser corta, nos supo a poco. Puede cantar la soleá de Alcalá o de Lebrija, que al final lo que uno está escuchando es la soleá solemne de El Pele. Con ese trozo del recital, que ya merecía la pena, se fue por alegrías a otro de los cantes que domina y a los que le da su singularidad. Por alegrías, jugando con los tercios y el compás, acelerando, ralentizando y recortando, con ese poema marinero de Rafael Alberti: «Si mi voz muriera en tierra / llevadla al nivel del mar / y dejadla en la ribera», nos dejó otro momento espectacular. Como la noche se estaba poniendo estupenda, siempre hay algunos espectadores que se animan y palmean a contratiempo o fuera de compás, esto no es novedad. Y El Pele que estaba a gusto complació alguna que otra petición; ahí llegaron las sevillanas de 'El Pañuelo', un tema que escribió para la Hermandad del Rocío de Triana. Y de ahí nos fuimos a los tangos, y el cantaor pidió que le cantaran el estribillo: «Yo vengo del moro del moro del moro / vengo, vengo, vengo del moro». Y hasta ahí llegamos, y nos quedamos con ganas de siguiriyas. Manuel El Pele está en su mejor momento.

Antes le había precedido la cantaora Remedios Amaya, que salió al escenario como un ciclón, empezó por cuplé por bulerías, de algunos temas de su disco 'Rompiendo el silencio', y su especial manera de versionar 'Angelitos negros', de Antonio Machín. Ya antes había piropeado a la tierra con sus verduras y sus cantes de Levante. Y entre cante y cante, con esa parte festera en la que basó toda su actuación, se descalzó explicando que le apretaba un zapato. Se liberó, y con su gracia y su tronío se dedicó a cantar a capela, a recorrer el escenario y a echarse su baile con esa manera poderosa de mover los brazos, entre bulerías y tangos. Le acompañaban a la guitarra Raúl 'El Perla', dándole el soniquete, con el compás de las palmas de Ana Mari González y Carmen Amaya. ¡Estas sí que le dan verdaderamente a las palmas; son profesionales!

A la cantaora, que dialogó con el público y con sus músicos, se la vio feliz, y expandió esa felicidad cuando le pidieron aquella famosa canción con la que representó a España en el Festival de Eurovisión de 1983. Se arrancó al tiempo que el público coreaba «Ay, ¿quién maneja mi barca, quién? / Que a la deriva me lleva, ¿quién?». La guinda de la noche la pusieron El Pele y Remedios Amaya cuando cerraron la velada cantando y bailando por bulerías. Esa fue la noticia.