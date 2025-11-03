Siete jóvenes solistas debutan esta semana con la Orquesta Sinfónica de Cartagena Los músicos fueron galardonados en la pasada edición del Ciclo de Conciertos Promocionales 'Entre Cuerdas y Metales'

LA VERDAD Cartagena Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

El Ciclo de Conciertos Promocionales 'Entre Cuerdas y Metales', organizado por Juventud del Ayuntamiento de Cartagena y el Conservatorio de Música de Cartagena, vuelve a llenar de música los escenarios de la Región durante esta semana. Siete jóvenes intérpretes galardonados en la pasada edición del certamen afrontan estos días una de las experiencias más esperadas y emocionantes de su trayectoria: actuar como solistas junto a la Orquesta Sinfónica de Cartagena, bajo la dirección del maestro Leonardo Martínez Cayuelas.

Estos conciertos son el culmen del trabajo y la ilusión de los premiados en la 27 edición de 'Entre Cuerdas y Metales', quienes tienen ahora la oportunidad de debutar como solistas junto a una formación orquestal profesional. Para muchos de ellos es la primera vez que se enfrentan a este reto, una experiencia tan exigente como inolvidable que les permite crecer musical y personalmente.

Los protagonistas de esta edición son Elena Lloret (violín), Paula Fernández (marimba), Julia Martínez (trompeta), Micaela Sánchez (contratenor), Bruno Rives (fagot), Manuel Nicolás (piano) y Alba Tomás (guitarra). Todos ellos representan el talento emergente de la Región. Jóvenes que, pese a encontrarse todavía cursando estudios, están demostrando una madurez y un nivel artístico propios de auténticos profesionales.

El repertorio que presentarán en estos conciertos es tan variado como exigente, combinando obras del gran repertorio clásico y contemporáneo. El programa se abrirá con una obra muy especial: 'El amor brujo', de Manuel de Falla, como homenaje al compositor gaditano en el 150 aniversario de su nacimiento, efeméride que marcará además la edición 2026 de 'Entre Cuerdas y Metales', dedicada íntegramente a conmemorar su legado.

Será una apertura de lujo en la que participará la cantaora Verónica Sobrinos, ganadora del primer Premio de Flamenco en la 17 edición de Entre Cuerdas y Metales (2014). Su presencia simboliza el espíritu del concurso: unir generaciones, recuperar a antiguas premiadas con trayectorias consolidadas y ofrecer al público el testimonio del camino recorrido por los jóvenes talentos que iniciaron aquí su carrera.

El ciclo de este año comenzará este miércoles, 5 de noviembre, en Cartagena (Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy), continuando el jueves en Murcia (Auditorio José Agüera, Conservatorio Superior de Música) y finalizando el viernes, 7 de noviembre, en Águilas (Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena). Todos los conciertos empiezan a las 20 horas con entrada libre hasta completar aforo.