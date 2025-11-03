La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ensayo de la Orquesta Sinfónica de Cartagena. AYTO.

Siete jóvenes solistas debutan esta semana con la Orquesta Sinfónica de Cartagena

Los músicos fueron galardonados en la pasada edición del Ciclo de Conciertos Promocionales 'Entre Cuerdas y Metales'

LA VERDAD

Cartagena

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:48

El Ciclo de Conciertos Promocionales 'Entre Cuerdas y Metales', organizado por Juventud del Ayuntamiento de Cartagena y el Conservatorio de Música de Cartagena, vuelve a llenar de música los escenarios de la Región durante esta semana. Siete jóvenes intérpretes galardonados en la pasada edición del certamen afrontan estos días una de las experiencias más esperadas y emocionantes de su trayectoria: actuar como solistas junto a la Orquesta Sinfónica de Cartagena, bajo la dirección del maestro Leonardo Martínez Cayuelas.

Estos conciertos son el culmen del trabajo y la ilusión de los premiados en la 27 edición de 'Entre Cuerdas y Metales', quienes tienen ahora la oportunidad de debutar como solistas junto a una formación orquestal profesional. Para muchos de ellos es la primera vez que se enfrentan a este reto, una experiencia tan exigente como inolvidable que les permite crecer musical y personalmente.

Los protagonistas de esta edición son Elena Lloret (violín), Paula Fernández (marimba), Julia Martínez (trompeta), Micaela Sánchez (contratenor), Bruno Rives (fagot), Manuel Nicolás (piano) y Alba Tomás (guitarra). Todos ellos representan el talento emergente de la Región. Jóvenes que, pese a encontrarse todavía cursando estudios, están demostrando una madurez y un nivel artístico propios de auténticos profesionales.

El repertorio que presentarán en estos conciertos es tan variado como exigente, combinando obras del gran repertorio clásico y contemporáneo. El programa se abrirá con una obra muy especial: 'El amor brujo', de Manuel de Falla, como homenaje al compositor gaditano en el 150 aniversario de su nacimiento, efeméride que marcará además la edición 2026 de 'Entre Cuerdas y Metales', dedicada íntegramente a conmemorar su legado.

Será una apertura de lujo en la que participará la cantaora Verónica Sobrinos, ganadora del primer Premio de Flamenco en la 17 edición de Entre Cuerdas y Metales (2014). Su presencia simboliza el espíritu del concurso: unir generaciones, recuperar a antiguas premiadas con trayectorias consolidadas y ofrecer al público el testimonio del camino recorrido por los jóvenes talentos que iniciaron aquí su carrera.

El ciclo de este año comenzará este miércoles, 5 de noviembre, en Cartagena (Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy), continuando el jueves en Murcia (Auditorio José Agüera, Conservatorio Superior de Música) y finalizando el viernes, 7 de noviembre, en Águilas (Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena). Todos los conciertos empiezan a las 20 horas con entrada libre hasta completar aforo.

