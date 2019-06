Manuel Carrasco: «Daremos un concierto con 'superbuenrollo'» El cantante Manuel Carrasco presenta este viernes su último trabajo en Murcia. / virginia carrasco / colpisa El artista, inmerso en la exitosa gira de presentación de su octavo disco, 'La cruz del mapa', actúa este viernes en Murcia NATALIA BENITO MURCIA Viernes, 7 junio 2019, 00:10

De aquí a octubre tiene 28 conciertos confirmados. Entre ellos, el 29 de junio, en el estadio Wanda Metropolitano, en Madrid, donde ya ha colgado en cartel de «no hay entradas». En el Benito Villamarín, de Sevilla, donde actuará el 21 de junio, las 45.000 localidades se agotaron en solo 4 horas. No es algo sorprendente para Manuel Carrasco (Isla Cristina, Huelva, 1981), pues en los últimos años el participante de Operación Triunfo 2 (2002) -segundo clasificado del concurso-, que ha vuelto a dejarse caer por televisión, ejerciendo de 'coach' en los 'talent show' La Voz y La Voz Kids, ha visto crecer su popularidad como la espuma. Este viernes -a las 22.00 horas en la Plaza de Toros de Murcia- el artista presenta en concierto su octavo disco de estudio, 'La cruz del mapa', publicado en diciembre y grabado en los famosos estudios de Abbey Road, donde The Beatles hicieron historia. Un «sueño cumplido» para este fenómeno musical. Con el orgullo que le proporciona el trabajo bien hecho, ahora disfruta junto a su público de este gran momento profesional.

El concierto Cuándo Viernes 7 de junio, a las 22.00 horas. Dónde Plaza de Toros de Murcia. Entradas 38,5 euros.

-¿Cómo gestiona el éxito?

-Intento, por supuesto, ser muy agradecido con todo lo bueno que me está pasando y siempre trato de mantener los pies en la tierra para llevar bien la presión y la responsabilidad que implica tener tantos seguidores. Lo más importante es disfrutar al máximo cada segundo de todo lo bonito que me está ocurriendo. Han sido muchos años de carrera y de esfuerzo y finalmente voy recibiendo el fruto del trabajo.

-¿Hasta qué punto cree que su éxito se lo debe a las apariciones en programas de televisión?

-Realmente no sabría decirlo. Sí que tengo claro que el éxito es un conjunto de cosas pero, sobre todo, estoy seguro de que tiene que ver con las canciones y con lo que yo transmito. Evidentemente, todo suma pero no sé en qué porcentaje.

-¿De qué habla 'La cruz del mapa'?

-De la vida. De las cosas que me pasan. De todo. Hablo de los miedos, del esfuerzo, de las ganas, de la amistad... hablo muchísimo de los sentimientos y del amor desde todos sus ángulos. Todo lo hago desde mi impronta y desde mi manera de sentir. No hay una barita mágica para dar con la clave pero sé que hay un todo que hace que la gente esté conectada con lo que hago.

-¿Cómo define su 'todo'?

-Mi todo lo forman las canciones que hablan de la vida sencilla de cualquier persona. Canciones que tienen verdad, profundidad y pasión, y, principalmente, mucha vida.

-En el disco le dedica una de sus canciones a su hija Chloe [tiene dos años]. ¿Cómo le ha cambiado la paternidad?

-Cuando llega algo así, te haces más sensible y sensorial a todo lo que te rodea y eso se nota en los pequeños detalles. ¡Estoy encantado! ¡Qué te voy a contar...!

-También hace alusiones en otro de sus nuevos temas al drama de los refugiados.

-Sí. No dedico exactamente toda la canción a ello pero sí que trato el tema. En todas mis composiciones hay diferentes guiños a temas de actualidad. Aunque no lo mencione en concreto, me acerco a ello a través de las metáforas. Este tipo de desgracias que ocurren diariamente y no tienen ningún tipo de sentido, evidentemente, como a todos, me tocan y, de alguna manera salen reflejadas en las canciones. No me gusta incidir en ello porque creo que ya tenemos bastante con los telediarios y el bombardeo continuo de tristes noticias, pero uno no se puede abstraer de todo eso.

-El disco fue grabado en los míticos estudios de Abbey Road. ¿Cómo fue la experiencia?

-Poder grabar donde han pasado tantos grandes artistas y, además, poder hacer un disco tan personal, sentido y trabajado en los mejores estudios del mundo, ha sido cumplir un sueño, una experiencia completa. Además, con el añadido de estar en una ciudad como Londres, que es el templo de la música. El disco suena increíblemente bien. Estoy muy orgulloso. Parece que cuando pasa el tiempo uno empieza a encontrar pegas sobre su trabajo pero en este caso no, estoy muy contento con el resultado.

-Este es su octavo trabajo. ¿Cómo está evolucionando su carrera?

-Ha evolucionado en todos los aspectos. A nivel composición, creativo, personal y de éxito. Estoy muy agradecido al público, le tengo mucho respeto y por eso le pongo toda la ilusión y las ganas a cada cosa que hago. Ese esfuerzo está siendo valorado con creces.

'Superbuenrollo'

-¿Le sorprende tener tantos seguidores jóvenes en un momento en el que arrasa el trap y la música urbana?

-Me llena de alegría que sigamos resistiendo. Tanto los medios de comunicación en general, como la gente joven, tienen tendencia a tirar por otro lado. Quizá hay canciones y artistas, como yo, que cuentan con su público fiel y gente que se sigue sumando. Mientras haya algo que nazca desde el corazón, siempre habrá personas que lo valoren.

-¿Cómo será el concierto del viernes en Murcia?

-Una pasada. Un concierto con 'superbuenrollo' y energía. Llevamos un 'show' con un montaje muy interesante. Lo hemos trabajado mucho. Tenemos un repertorio muy completo y una banda increíble. ¡Va a ser una fiesta total y le va a encantar a todo el público!

-¿Qué le apetece hacer musicalmente en el futuro?

-Me sigue quedando casi todo por hacer porque la música va cambiando de códigos y siempre tengo la sensación de que lo mejor está por llegar. Cada disco es una nueva aventura y se empieza de cero. Los sueños siempre están ahí.

-¿Echa de menos tocar en pequeñas salas?

-Tampoco mucho porque realmente de vez en cuando toco y hago muchos eventos en sitios más pequeños. Ahora vamos a disfrutar esto, que está funcionando muy bien, y ya habrá tiempo de volver a teatros y a espacios más íntimos.