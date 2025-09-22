La SGAE «celebra y apoya» el nacimiento de La Disquera El primer encuentro de sellos independientes, impulsado por compañías murcianas, se celebrará el próximo sábado 27 de septiembre y busca dar «visibilidad» al margen del circuito comercial

LA VERDAD Murcia Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:50

La Fundación SGAE «celebra y apoya» el despegue de La Disquera, un encuentro de sellos discográficos y artistas que operan en el entorno de la escena musical independiente nacional y que está impulsada por las compañías murcianas Hurrah! Música, Perdición, Grabaciones Vistabella, La Semilla MGMT y Son Buenos. Esta iniciativa celebrará su primera edición el próximo sábado 27 de septiembre, en el marco de la celebración del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia, desde las 11.30 horas, en el Pabellón 1 del Cuartel de Artillería. La entrada es libre.

A lo largo de toda la jornada, los asistentes podrán disfrutar de conciertos y 'showcases', sesiones formativas a cargo de destacados expertos de la industria musical, encuentros y firmas de artistas, y mercadillo de discos y 'merchandising' de músicos independientes, entre otras propuestas. En total, 12 horas de actividades y música en directo, repartidas en dos escenarios. De este modo, La Disquera-I Encuentro Fonográfico Independiente en Murcia «aspira a convertirse en un evento de ámbito nacional que reúna cada año a creadoras y creadores, compañías discográficas, editoriales, distribuidoras, periodistas y demás profesionales del panorama independiente», según los organizadores.

La Fundación SGAE se suma a esta iniciativa apoyando los cuatro talleres con los que se desea contribuir a la profesionalización del sector de la música: Comunicación creativa de lanzamientos discográficos en tus redes sociales, impartido por la fotógrafa Andrea González y el músico Bruno Laencina (Ruto Neón), además de creadores de contenidos para proyectos culturales (a las 12.45 horas); Distribución fonográfica, a cargo de un representante del agregador musical independiente MusicAdders (14.15); Emprende tu carrera musical de forma profesional con la Unión Fonográfica Independiente (UFi) a través de la autoedición, por la gerente de UFi, Sonia Durán (17.15); y el poder de la difusión: cómo los medios y las plataformas impulsan a las bandas emergentes, por Juanmi López, de La Gramola Encendida y La Semilla MGMT (18.45).

La Disquera busca convertirse en una plataforma desde la que ofrecer visibilidad a los sellos discográficos que operan al margen del circuito comercial, sorteando obstáculos con más imaginación y entusiasmo que medios, por lo general, y apostando por las propuestas más arriesgadas y por aquellas creadoras y creadores emergentes que, desde la independencia, aspiran a hacerse un hueco en la escena musical. En esa línea, por La Disquera desfilarán una selección de formaciones procedentes de los catálogos de los sellos promotores de la iniciativa, como Airin, A Mares, Fernando Rubio, Higinio, Joaquín Talismán y Los Chamanes, Palomo Palomo, Sistema Nervioso, Pieles Sebastian y Sabino López.

