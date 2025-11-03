Sergio Dalma actuará en Murcia en 2026

LA VERDAD Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:25 Comenta Compartir

Sergio Dalma ha anunciado las primeras 22 fechas de su próxima gira, 'Ritorno a Via Dalma', con la que recorrerá las principales ciudades de la geografía española. El tour, que recalará en la plaza de toros de Murcia el próximo 30 de mayo. Las entradas podrán adquirirse a partir de este miércoles, 5 de noviembre, a partir de las 12 horas.

En sus próximos conciertos, Sergio Dalma ofrecerá un repaso de todos los temas italianos que componen el universo 'Via Dalma', tras la publicación de 'Ritorno A Via Dalma', álbum número veintitrés de su extensa carrera y con el que vuelve a homenajear la música de algunos de los autores italianos con más recorrido en España. El lanzamiento llega quince años después de la primera entrega, un proyecto que superó las 300.000 copias vendidas en España.

En este proyecto, Dalma reúne con energía y vitalismo a varias generaciones de autores italianos, viajando a través de diversas décadas, géneros y estilos. Prueba de este eclecticismo son los dos primeros adelantos que se han publicado antes del lanzamiento de este álbum: 'Entre tú y mil mares', canción compuesta por Biagio Antonacci y publicada por Laura Pausini en el año 2000; y 'Parole, Parole', el homenaje de Sergio Dalma a Mina, una de las artistas italianas fundamentales para entender el género de la música ligera. La canción, publicada en el año 1972, es una de las composiciones italianas más populares de todos los tiempos.