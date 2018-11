Roosevelt, Second y Carolina Durante, entre las nuevas confimaciones del WARM UP Actuación de Carolina Durante, en el festival BBK Live 2018. / El Correo El festival, que ya cuenta en su cartel con la presencia de Two Door Cinema Club, Teenage Fanclub y Vetusta Morla, también anunció las actuaciones de Delaporte y Pedrina MANUEL MADRID Murcia Lunes, 12 noviembre 2018, 12:21

El festival WARM UP Estrella de Levante, que se celebra los días 3 y 4 de mayo en La Fica (Murcia), contará también con Roosevelt, Second, Carolina Durante, Delaporte y Pedrina. Son las últimas confirmaciones anunciadas este lunes por la organización, que se suman a las de Two Door Cinema Club, Teenage Fanclub y Vetusta Morla.

Una nueva remesa de abonos, por 44 euros, está disponible hasta mañana por la noche, según anunció el festival. Roosevelt es el productor alemán de pop electrónico que acaba de publicar 'Young Romance'. Los murcianos Second ponen a la venta el próximo viernes su octavo disco de estudio, 'Anillos y raíces'. Carolina Durante, con apenas dos años en los escenarios, está arrasando con singles y con su actitud punk.

Delaporte publicará en febrero su primer LP, 'Como anoche', entre el house y el clubbing. La colombiana Pedrina llegará con un sello propio marcado por sus reminiscencias dancehall, rock steady y balada. Los abonos pueden conseguirse en la web www.warmupfestival.es.

Por otro lado, el WARM UP anuncia en su web varios conciertos en la Sala REM que tendrán lugar en diciembre, enero y febrero, como anticipo. El 29 de diciembre actuarán Los Enemigos y Fernando Rubio con The Inner Demons. El 12 de enero será el turno de Second, con entradas agotadas, y el 18 de enero Amor Germanio y Disco Las Palmeras.