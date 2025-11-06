El Rock Imperium anuncia el resto de bandas que acompañarán a Iron Maiden en Cartagena El festival, que se celebrará del 3 al 5 de julio en el parque El Batel, cierra su cartel con casi una veintena de nuevas incorporaciones

El cartel de la quinta edición del Rock Imperium, que se celebrará del 3 al 5 de julio en el parque El Batel, ya está oficialmente cerrado. La organización del festival, de la mano del periodista, 'youtuber' y divulgador Miguel de Lys, despejó este jueves las últimas incógnitas de una programación que contará con Iron Maiden como gran plato principal, en una de las dos únicas paradas españolas del segundo tramo de su gira de 50 aniversario 'Run for your Lives'.

Según se anunció durante una emisión en YouTube que contó con sorteos e invitados especiales, la banda escogida para encabezar la jornada del viernes es Within Temptation, uno de los estandartes más importantes del metal sinfónico europeo, en la que será una fecha única en España. Fue la propia cantante de la formación neerlandesa, Sharon den Adel, la encargada de dar la noticia mediante una conexión en directo en la que recordó su paso por Murcia junto a Paradise Lost durante sus primeros años de carrera y, como aficionada al tenis, se sorprendió al descubrir el origen murciano de Carlos Alcaraz.

Otro nombre destacado que pasará por Cartagena es Anthrax. La formación norteamericana forma parte, junto a Metallica, Megadeth y Slayer, de lo que a mediados de los 80 se vino a llamar popularmente como «las cuatro grandes». Es decir, las cuatro patas de la mesa del thrash metal, ese hijo asalvajado y furioso del heavy metal tradicional. Su paso por el Rock Imperium supondrá un largamente esperado regreso a España, donde llevan sin tocar desde 2018, cuando estuvieron acompañando precisamente a Slayer en su gira de despedida.

No son pocos los que consideran a Testament un quinto grande del thrash, así que los incondicionales del género celebrarán su incorporación de los californianos al cartel del festival. También con la contundencia por bandera, Mastodon homenajeará en el festival a su guitarrista y fundador Brent Hinds, fallecido este verano a causa de un accidente de moto.

Grand Magus y Wings of Steel aportarán heavy metal clásico al cartel, mientras que Crazy Lixx y Blues Pills propondrán dos maneras muy diferentes de entender el hard rock. Por otro lado, la necesaria ración de black metal pagano llegará de mano de Uada.

Ampliar

La tanda de anuncios de este jueves incluyó también tres formaciones de la Región de Murcia -los cartageneros Presa y los murcianos Evilact y Doble Esfera- y una buena ración de bandas nacionales: Avulsed, Latzen, Heleven, 4 Bajo Cero, Estrella Negra y la Rockin' Ladies Band, un proyecto colaborativo cuyo objetivo es dar visibilidad a intérpretes femeninas de la escena.

Salvo que se produzcan incorporaciones de última hora, el cartel de la quinta edición del Rock Imperium se completa con los previamente confirmados Sabaton, Trivium, Lacuna Coil, H.E.A.T. Queensrÿche, The Gathering, Hagane, Crimson Glory, Dogma y Triskel.

Cambios en el recinto y entradas de día

Los requisitos de producción de Iron Maiden, que ofrecerá en Cartagena un concierto completo con toda su escenografía, obligarán a reorganizar el recinto y acometer cambios de formato. En lugar de dos escenarios principales habrá un único escenario principal de mayor tamaño, mientras que se habilitará un segundo espacio más reducido en la explanada de la UPCT. Una pasarela con escaleras permitirá subir a través de la muralla Carlos III, como sucedió en las ediciones de 2023 y 2024. La organización aseguró que no habrá solapaciones de horarios, ya que las actuaciones de ambos escenarios se irán sucediendo de forma alterna.

Los abonos para las tres jornadas del festival ya están a la venta a un precio de 235 euros más gastos de gestión. Las entradas para días individuales estarán disponibles a partir del mediodía del próximo 13 de noviembre desde 95 euros más gastos. Como en ediciones anteriores, los menores de hasta 12 años podrán disfrutar de acceso gratuito.