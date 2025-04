Rigoberta Bandini: «Grabar el disco que uno quiere te hace inmune a las críticas»

Rigoberta Bandini tiene la capacidad de sorprender. Constantemente. Nunca nada es igual en Rigoberta. No lo era antes y no lo es ahora. De entrada ... porque frente a la inmediatez del single, de lo breve, del 'reel', ella presenta en 'Jesucrista Superstar' un álbum doble compuesto por 22 canciones. El segundo disco de Bandini, a quien se le trata de forma familiar, porque parece que ha estado ahí siempre, pero a quien solo conocemos desde hace cinco años.

Rigoberta Bandini se hace más amiga cuando canta «la ciudad a punto de estallar y ella escuchando a Maluma». También cuando entona «Pamela, te hicieron sentir pequeña y no supimos quién eras más allá de tu belleza» en una canción dedicada a Pamela Anderson y cuando ordena «deja de mirar el móvil, tomate un té matcha de esos tuyos, el que quieras. Pero no compares más tus tobillos o caderas» en 'Star', la canción con la que presenta este doble álbum que llega tres años después de su debut discográfico, 'Emperatriz'.

Con las colaboraciones de Luz Casal, Carmen Lancho, Juliana Gattas y Rémi Fa, un homenaje a Franco Battiato y su 'Centro de gravedad' y tomando prestado el nombre de la famosa ópera rock que irrumpió en Broadway en los años 70, Paula Ribó (Barcelona, 1990) muestra sus infinitas caras en un trabajo que llegará a los escenarios con un directo mucho más teatralizado en el que las nuevas canciones dejarán un hueco a esos éxitos que han aupado a la cantante y compositora, como 'Ay, mama' y 'Perra'. En Murcia estará el 4 de julio con un concierto programado en el todavía por estrenar Espacio Norte, dentro de la programación de Las Noches del Malecón.

Las frases Descubrimiento: «El tarot, como herramienta de autoconocimiento, me sirve muchísimo»

El nombre: «Hace mucho tiempo que sabía que este disco se llamaba 'Jesucrista Superstar'»

Desde el interior: «No he sentido miedo al mostrar partes un poco menos bonitas de mí»

–Lanza un disco doble con 22 temas. ¿Se le ha quedado alguno en el cajón?

–Aunque parezca mentira, sí, se me han quedado algunas canciones en el cajón. Me parecía ya pasarme de la raya.

–¿Por qué 22?

–Pues, en realidad, el origen de todo es que cuando estaba componiéndolo, una amiga me explicó los 22 arcanos mayores del tarot y todo ese viaje. Entonces, empecé a ordenar las canciones en base a la energía de cada arcano y me pareció interesante generar ese viajecito internamente, no es algo que después esté muy masticado. Y tampoco me interesaba vincular el disco al tarot, pero sí que existió ese camino. Al principio pensé que 22 eran demasiadas canciones, pero me enamoré tanto del número que ya no pude huir y tenía que ser 22, 11 y 11. También pensé, al final, que 22 canciones le pegaban mucho a este álbum porque siento que 'Jesucrista Superstar' ocupa espacio, no pide permiso y hay un punto insolente en ello.

–¿Qué relación tiene con el tarot?

–Hace años que hago el tarot y a mí, como herramienta de autoconocimiento, me sirve muchísimo. No tiro el tarot a nadie, las buenas tarotistas por las que he pasado no te predicen el futuro, solamente te explican un poco cómo estás tú emocionalmente y los caminos que puedes escoger. Yo colecciono cartas del tarot desde hace muchos años y me gusta mucho usarlo para conocerme más. Me hago mis tiradas semanalmente. Me va muy bien cuando estoy más de bajón o más desconectada de mí misma.

–¿Es un disco que recomendaría escuchar de arriba abajo?

–Sí, como mínimo todo el A o todo el B. Para mí no es tan importante que se escuche el disco uno y el disco dos seguidos, pienso que también es bonito que una persona pueda escoger un día uno y el día siguiente escuchar el otro, pero sí siento que esos bloques de once tienen algo sólido.

–¿Cómo le ha influido el musical de 'Jesucristo Superstar' a la hora de crear el disco?

–Me encanta ese musical. Aparte del título, sí que creo que muchas de las canciones tienen una teatralidad más extrema. El mismo título ha embadurnado al disco de intenciones, de voces, de sonidos, de risas... hace mucho tiempo que sabía que este disco se llamaba 'Jesucrista Superstar'. Hace más de un año que ya estaba en el estudio sabiendo el nombre del álbum, lo cual me ha ido muy bien en el proceso de creación para enfocarme en la dirección en la que quería ir. Además de teatralidad, lleva un punto de estar en el límite entre la cordura y la locura.

–¿Se verá reflejada la teatralidad del disco sobre el escenario en la gira?

–Estamos creando ahora todo lo que va a pasar en la gira y, me da cosa decirlo para no gafarlo, pero creo que va a ser increíble. Mantendré las dosis de baile, de emoción, que es algo muy señalable ya de mis conciertos, pero doy un paso más porque voy con músicos en el escenario, con coristas, con una escenografía chulísima y con un espacio escénico y una realización mucho más ambiciosa que en el anterior álbum. Ahora mismo estoy muy emocionada porque, como también me formé como actriz y amo el teatro, creo que en esta gira podré explorar muchas cosas y me lo voy a pasar muy bien. Tengo muchas ganas.

–¿Cómo va a encajar las canciones anteriores en este directo?

–Estamos trabajando por bloques y las canciones más importantes del pasado van a estar porque también forman parte de mí. Será muy orgánico transicionar de una canción antigua a una canción del nuevo álbum. Ahora estoy viviendo el reto de hacer este puzzle pero estoy muy contenta.

–¿Qué ha descubierto sobre sí misma en este disco, en el que muestra varias caras?

–Yo creo que en las canciones se nota que soy una persona diferente a la de hace cinco años, como cualquier persona, si no sería muy raro no evolucionar y no mutar. Creo que hay partes en las que soy menos luminosa, más insegura, y otras partes que se parecen mucho a la etapa anterior, celebrando más esas imperfecciones, desde el humor. Es decir, hay cosas de la Rigoberta antigua, por decirlo de alguna manera, aunque suene raro decirlo así, ya que nació en 2020, que se mantienen, pero no he sentido miedo al mostrar partes un poco menos bonitas de mí. Para mí componer es como mirarme al espejo. Al hacerlo, de repente vi cosas que no me gustaban tanto de mí misma y eso fue bastante revelador pero también fue muy bonito abrazar todas esas partes y decir, 'vais a estar en este álbum, guapas'.

–Este es el resultado de su parón tras el 'boom' del primer disco, un descanso fructífero.

–Sí. Dejar de hacer conciertos y promoción me ha permitido mucho reconectar con una parte que echaba un poco de menos al final de la anterior gira, la de la Paula compositora, el estudio, las libretas, la guitarra. Esa parte de cocinar las canciones me hace muy feliz y le da sentido a todo. Siempre necesitaré mis parones de conciertos, sobre todo para volver a sacar música y conectar conmigo.

–Ante el lanzamiento de un nuevo disco, ¿cómo se enfrenta a las críticas?

–Realmente, siempre quieres gustar, pero es verdad que cuando haces el álbum que te da la gana, hay un punto de que cuando a alguien no le gusta nada o no conecta, no es que te de igual... pero tú has hecho lo que has querido. Es una reacción natural. Hay árboles muy diferentes en la tierra y no te pueden gustar todos. En ese sentido, grabar el disco que uno quiere es muy guay porque te hace inmune a la crítica. Te hace pensar: 'Ok, me encantaría gustarte porque creo que todos queremos gustar, pero es supernormal que no. Muchas gracias por escucharlo pero yo seguiré haciendo esto porque es lo que quiero'.