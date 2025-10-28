La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Integrantes de REYLOBO. Promo

REYLOBO estrena el himno medioambiental 'Redención'

La canción incluye una colaboración de Jorge Berceo, cantante de Zenobia

LA VERDAD

Martes, 28 de octubre 2025, 11:50

La banda murciana de heavy metal REYLOBO estrena este martes 'Redención', una nueva canción que cuenta con la producción de Leo Jiménez y la voz invitada de Jorge Berceo, cantante de Zenobia.

El sencillo, que llega acompañado por un videoclip animado cargado de referencias a lanzamientos anteriores de la formación, es una llamada de atención ante la degradación medioambiental. Y es que la música «puede ser la última voz capaz de despertar conciencias», según reza la banda en una nota de prensa.

'Redención' lleva al oyente por un futuro distópico donde la Tierra se ha vuelto inhabitable. A pesar de la desesperanza que sugiere ese futurible mundo devastado, el grupo murciano apela al despertar de las conciencias para iniciar un cambio que permita mejorar el estado de los bosques y los mares antes de que sea demasiado tarde.

