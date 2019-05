Finalizó la tercera edición del festival Warm Up y lo hizo en 'loor' de multitudes -pero de multitudes, oiga-, con un buen tono general y con un sabor inconfundible: el del amor. Y es que no creo yo mucho en los astros, pero cuando dicen de alinearse... lo mejor es dejarse llevar y más si es en aras de algo tan lindo. Noel Gallagher finalizó su impresionante actuación con 'All you need is love', el clasicazo de The Beatles; Vetusta Morla, en un concierto no menos imponente, alabó el buen criterio del exOasis añadiendo la música («all you need is love and music») y antes Guille Milkyway, de La Casa Azul, otro de los triunfadores de la noche, gritó desde un tono nada conformista que «la del amor es la única revolución posible». Si el verano del amor llegó en 1967, la de la noche del sábado debió ser la primavera del amor. Por la mañana, en pleno centro, habían tocado Cupido. Por redondear.

La encargada de disparar las primeras flores en el recinto de La Fica fue la adorable Alondra Bentley, buen concierto acompañada por su banda. Le siguieron los muy mejorados Increíbles Ful, que actuaron con el refuerzo del Noise Box Jesús Cobarro y Crudo Pimento cerró el triángulo murciano cegando con su propuesta única y con luces estroboscópicas. Por su parte, Teenage Fanclub confirmó lo que cabía esperar: que son un grupo sin parangón en cuanto a armonías vocales plagadas de delicadeza, pero también que paso del tiempo no es inocuo. Que sonaran más bajito de lo aconsejable -no me pregunten por qué- tampoco jugó a favor de una banda con grandes canciones pero excesivamente correcta.

Cariño, en el escenario pequeño, y unos estupendos Novedades Carminha -qué bien les sienta el nuevo rumbo bailable- también puntuaron en (muy) positivo en una velada sin apenas decepciones y con el triunvirato Noel Gallagher, Vetusta Morla y los citados Novedades Carminha -mejor grupo nacional de todo el festival- copando el podio en la noche de la revolución del amor. Quá bonito.