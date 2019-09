El Dúo Dinámico: «'Resistiré' es la bandera a la que se aferran muchas personas para luchar en sus vidas» Manuel de la Calva (Barcelona, 1937) yRamónArcusa (Barcelona, 1936) forman el Dúo Dinámico. / OÍ EDICIÓN «Nos gustaría ser recordados como buenas personas, en primer lugar; y como artistas que hicieron soñar», dicen los cantantes, que hoy actúan en Calasparra MANUEL MADRID Domingo, 8 septiembre 2019, 12:47

Cómo olvidar aquella escena de 'Átame' (Pedro Almodóvar, 1990) en la que Loles León, en el personaje de Alma, dice a bordo de un coche: 'Voy a poner un poco de música'. Antonio Banderas (el desequilibrado Ricky) agarra por el cuello a la conductora, Victoria Abril (Marina Osorio, actriz de películas pornográficas y de terror). Suena 'Resistiré', del Dúo Dinámico, hit universal que todos tarareamos alguna vez: «Resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie...». El Dúo Dinámico, formado por Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, sigue vivo. Sesenta años en los escenarios -ellos ya están en los ochenta y tantos-, que mañana celebran en Calasparra (Auditorio Cine Rosales, 22 horas, entradas desde 20 euros) por todo lo alto, y con canciones eternas. Su repertorio es ya, quiera o no la Unesco, patrimonio de la humanidad.

-Se les considera precursores del pop español, ¿hasta qué punto les han imitado en la historia de la música? ¿Les sigue pareciendo increíble su trayectoria a estas alturas?

-Manuel. Creo que lo que fuimos de verdad fue ser 'oportunos' y pioneros, claro; comenzamos en una época que era el principio de la música pop, tuvimos buenas referencias y las aprovechamos al componer en español. Siempre los que vienen detrás, beben de alguna manera de lo que han hecho otros antes. Aunque se dice que de nuestros imitadores serán nuestros defectos, espero que no sea el caso. El éxito en la música es complicado y hay que saber ejercerlo. En nuestra carrera artística ha sido la consecuencia de mucho trabajo y de hacerlo lo mejor posible. Y durante muchos años.

-¿Qué es una canción redonda?

-Ramón. Aquélla en la que la música y la letra (¡bien rimada!) casan, se acoplan en un todo. Y ha de tener asimismo un buen arreglo orquestal, y para redondearlo, es necesario una voz o voces identificables, que a su vez sean capaces de transmitir emociones a sus oyentes: eso será un éxito, y no es nada fácil la conjunción de todos los elementos.

-¿Qué recuerdos guardan de sus actuaciones en la Región?

-M. Buenísimos recuerdos... Creo que hemos actuado en cada uno de los pueblos y ciudades de la región murciana. En los sesenta hacíamos base en Murcia en el antiguo hotel Rincón de Pepe, donde era como nuestra casa, con comidas estupendas. Pero, sobre todo, tenemos buenos amigos, con los que volvemos a encontrarnos año tras año y a celebrarlo con un buen yantar.

-¿Cuál ha sido el mayor disparate que han contado de ustedes?

-R. Con todo respeto a todos los gais de hoy, sabemos de personas que creyeron que nosotros también lo éramos por ir siempre juntos, artistas, etc., ya se sabe. Entonces era cosa peyorativa, pero no, para bien o para mal, no lo somos.

-¿Cómo quieren ser recordados?

-M. Estamos en ello, y creo que lo vamos a conseguir, tanto en lo artístico, como en lo personal. Sesenta años nos contemplan... Nos gustaría ser recordados como buenas personas, en primer lugar; y como artistas, que fuimos los que dejaron canciones que hicieron soñar a muchos y que merecen ser recordadas.

-¿Les emociona ver cómo reciben al otro lado del Atlántico sus historias? ¿No creen que son dos mundos, España y América, que todavía no acaban de entenderse pese a hablar el mismo idioma?

-R. Bueno, nosotros no nos podemos quejar: somos queridos en muchos países sudamericanos. Otra cosa es lo que le pasó a Rosalía en los MTV Awards con el innecesario conflicto de si era latina o no y que por eso merecía o no sus premios. Vamos a ver: esta gente no sabe leer. Eran premios de música latina, no únicamente de artistas latinos... Y Rosalía se lo merece todo: por ser latina, por ser tan especial y con tanto talento.

-¿Qué es lo que más les preocupa de la actualidad española?

-M. Que hay una gran mayoría de políticos que van a su interés personal y no al general de todos los españoles. Y los especialmente nefastos: esos populistas que venden mentiras baratas que siempre nos van a costar muy caro al resto.

-¿Creen que debería crearse en España, como en Reino Unido, un ministerio dedicado a resolver los problemas derivados de la soledad?

-R. La soledad es un problema cada vez más grave al haberse mejorado la esperanza de vida. Pero el problema nace por la mala educación social y el desinterés de familiares cercanos que son los que deberían ayudar en primera instancia a sus mayores. ¿Otro ministerio? Pues no creo que haga falta: con una Dirección General, eso sí, bien llevada, sería suficiente.

-¿Cuál es la canción que más les ha costado escribir?

-M.Las (buenas) canciones no son fáciles de componer: el que diga lo contrario, no sabe lo que dice. A las nuestras les hemos dado la vuelta una y otra vez, contrastando pareceres entre ambos y finalmente ha salido una canción... que no tiene por qué ser un éxito. ¡Eso es otra pregunta...!

-¿Cuál es la historia de amor más bonita que han escuchado?

-R. Sin duda las mejores historias de amor las escriben las madres con sus hijos. Ese es el amor más puro. En cuanto al amor de pareja... hay tantas historias bellas de amor como poesías. Quizá merezca destacarse esos que murieron por amor, como Romeo y Julieta, como los Amantes de Teruel...

Almodóvar

-'Resistiré' fue todavía más popularizada en el mundo gracias a la película 'Átame' de Almodóvar, ¿cómo fue su reacción al ver el resultado? Con este tema cualquier vida cobra sentido.

-M. ¡Gracias por lo de que cualquier vida cobra sentido...! Recuerdo que teníamos una editorial con nuestro amigo Fernando Mitjavila en Madrid, a la que aportábamos canciones, y me rondaba una idea que estaba inspirada en una frase que le escuché a Camino José Cela: «Hay que resistir». Hice la música y llamé a un amigo periodista y gran letrista, Carlos Toro, y le propuse la historia; le encantó lo de «soy como el junco, que se dobla, pero siempre sigue en pie...» y él completó el resto con una letra sensacional, diferente, en la que cada línea es perfecta... y la grabamos. Y luego vino la sorpresa. Un día llamó Pedro Almodóvar con la intención de pedir permiso para incluirla en una película que estaba rodando, 'Átame', con Antonio Banderas, Loles León y Victoria Abril. Recuerdo que Fernando me dijo que había conseguido bastante dinero por la cesión, y que yo le comenté: «Fantástico, Fernando, pero si hubiéramos tenido que pagar para que la incluyera, también hubiera valido la pena hacerla». La verdad es que, con la película, 'Resistiré' tuvo el empujón que necesitaba. Estamos muy satisfechos con ella, porque 'Resistiré' ha sido la bandera a la que se han aferrado muchas personas con problemas de toda índole para luchar y salir adelante en sus vidas.