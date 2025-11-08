La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Raule llega esta noche a la Sala Mamba de Murcia con ganas de ofrecer un concierto lleno de energía.
Cantante y compositor

Raule: «Ha sido duro el camino hasta poder decir que mis canciones funcionan»

'Dopamina' es el nombre de la gira del andaluz, que esta noche estará en la Sala Mamba de Murcia con un concierto en el que hablará «lo justo»

Natalia Benito

Natalia Benito

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:33

«Un millón de vueltas a la vida le he dado / Sin tener claro dónde fui y dónde he estado» entona el cantante y compositor ... Raule (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1984) en su último single, 'Camarada errante', que comparte junto a Chambao. Un tema con el que quiere mostrar que su trayectoria en la música no ha sido un camino de rosas, aunque, por fin, está donde quiere estar. Casi veinte años han pasado desde que el artista comenzara a pisar los escenarios con Radio Macandé -tras la salida de Juanito Makandé- para después emprender su carrera en solitario. Tras los discos 'Sin protocolo', Limbo' y 'Zurdo', y ya en el estudio componiendo el que será su próximo álbum, esta noche hace un alto en el camino para presentarse en la Sala Mamba de Murcia con su actual gira, 'Dopamina', que refleja su estado anímico actual y su satisfacción con su momento artístico. La cita comenzará a las 22.00 horas.

