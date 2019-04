Marta Soto: «El público es lo más valioso que tengo» La joven cantante onubense Marta Soto. La artista onubense presenta este jueves en el Aula de Cultura de Caja Mediterráneo, en Murcia, su álbum de debut, 'Míranos' ROSA MARTÍNEZ MURCIA. Jueves, 4 abril 2019, 13:46

Todas las canciones de Marta Soto (Punta Umbría, Huelva, 1996) «cuentan historias», historias de amor, dice la joven artista, avalada por grandes de la música como Alejandro Sanz y Pablo Alborán, que hablan, añade, «de lo bonito y de lo menos bonito», de lo que duele y de lo que no tanto. Cuentan, en definitiva, vidas ajenas, reales o inventadas, ataviadas de deseos, pasiones, anhelos o llantos. 'Míranos' es el título de su primer disco, once canciones que completan su EP de presentación, 'Quiero verte'. Arropada por Warner Music, compañía discográfica con la que trabaja, Soto actúa este jueves -20.30 horas- en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo, donde ofrecerá un concierto. «Que la gente venga a pasárselo bien», pide.

-¿Qué supone este disco?

-Es un regalo, siento que estoy cumpliendo muchos sueños. Cada mañana que me levanto y lo pienso, me satisface muchísimo. Que el público esté ahí, que esté interpretando a su forma las canciones y que me deje subirme a un escenario... Ellas y ellos son los que deciden dedicarme su tiempo, y es lo más valioso que tengo, así que me tomo todo esto con mucha ilusión, con muchas ganas y, sobre todo, con ganas de seguir aprendiendo.

-¿Cómo ha sido crear este trabajo discográfico?

-No recuerdo la fecha de inicio ni de fin, las canciones simplemente han ido sucediéndose en los últimos cuatro años. Todas tienen algo en común, porque todas vienen a contar historias, pero han salido en diferentes momentos de mi vida; algunas las compuse siendo más inocente, y otras con algunas lecciones ya aprendidas. Fue muy bonito incluirlas todas en un total. He tenido la suerte de grabarlas en San Fernando, en el estudio de mi compañero y amigo Daniel Ruiz, que ha elevado las canciones a un nivel que nunca llegué a imaginar. Él las ha vestido con mucho cariño y ha hecho que crezcan. Técnicamente, es un disco en el que hemos invertido mucho tiempo para encontrar un sonido específico. No nos conformábamos con las primeras versiones, sino que investigamos muchísimo. Hemos querido hacerlo poco a poco, y encontrar el equilibrio perfecto entre no perder la esencia de la canción y llevar estas al sonido que hay ahora, más moderno.

-¿Qué cuentan sus canciones?

-Lo que va pasando en el día a día, desde encontrarte a una persona por la calle y pensar que es el amor de tu vida, a que te rompan el corazón y te des cuenta. Todas hablan de amor, de lo bonito y de lo menos bonito. Para mí son una especie de terapia, aunque no tengo claro de lo que voy a hablar hasta que ya lo he hecho.

-¿Qué dicen de usted?

-No sabría responder. En todas ellas hay mucha intensidad, una manera romántica y muy artística de contar historias; intento crear canciones de una forma poética, haciendo referencia al arte todo el tiempo, pero también hay canciones caprichosas que vienen a decirle a alguien que se vaya o que se quede...

Contacto visual

-«Tenemos que mirarnos más a los ojos». Es una frase suya.

-Estamos en un proceso de cambio en el que se pierde el contacto visual, en el que la vida se ve con un móvil en la mano, y nos perdemos la vida de los demás, el ir caminando por la calle y ver la cara de las personas, mirar y ver cómo unas tienen más prisa por la vida y otras, sin embargo, se paran a disfrutarla, delante de un escaparate, por ejemplo. Al final, es buscar, observar lo que sucede a nuestro alrededor, sin dejar de hacerlo por obsesionarnos con otras cosas. Es lo que nos llevamos y de lo que podemos aprender muchas cosas. Hay veces que tenemos días malos en los que salimos a la calle y alguien nos sonríe, y de repente te sientes mejor.

-¿A qué aspira?

-No pensé que llegara a haber un primer disco, pero ahora que ya lo tengo, y que el público lo ha acogido de esta manera, me gustaría hacer un segundo y seguir componiendo canciones..., de hecho, sigo amontonándolas. Lo que ambiciono es seguir comunicándome con la música y alimentándome de ella en todos los sentidos, no solo en el económico, que parece que es principal, sino en el personal; no perder la necesidad de escribir. Uno de mis mayores sueños es seguir escribiendo y entender la música como un medio de comunicación.

-¿Tiene miedos?

-Sí, como todo el mundo, todos tenemos miedos. Me preocupa que el público se aburra, o que no quiera venir a los conciertos, pero hay que ir aprendiendo. Si no los tuviera, sería demasiado aburrido. Que haya riesgos y que no se dé todo por sentado también alimenta el deseo de querer hacer cosas y atreverse, decir: 'Vamos a intentarlo, aunque salga mal', y no solo en la música, sino en cualquier ámbito de la vida.

-¿Qué espera de su concierto del jueves?

-En Murcia estuve hace tres añitos, y recuerdo a un público muy cariñoso, muy cercano y muy natural. Desde el minuto uno me transmitieron mucho y fue súper bonito. Nos fuimos muy contentos. Lo que espero es que la gente venga a pasárselo bien.