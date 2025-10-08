Más precioso que nunca el Hermosa Fest La organización del último festival de la temporada, «tipo 'boutique'», apuesta por «cuidar al máximo los pequeños detalles» mientras sigue pendiente de los avisos por lluvias

La maravilla multicolor de La Casa Azul, el divertidísimo y surrealista directo de Ojete Calor, la máquina del tiempo del rock de Los Zigarros, el compromiso de Rozalén, los altos vuelos de genialidad de Travis Birds y la frescura transversal de Niña Polaca, por no hablar de la apuesta irrenunciable por el talento murciano en la figura, este año, del emergente Malva. Sólo son algunos pocos ejemplos de la programación que se desarrolla este fin de semana, viernes 10 y sábado 11, en el Hermosa Fest, en el exterior de la discoteca Trips, en Cartagena. Es lógico que uno acceda a la web del festival (hermosafest.com) y lo primero que se encuentre sea la palabra «cartelazo» en esta cuarta edición, cuyo medio oficial es LA VERDAD.

Y también es lógico que a Javier Bilbao, director de Comunicación del 'festi', no haga falta pincharle mucho para obtener borbotones de magia hablando de su trabajo: «Llevamos currando durante todo el año con mucho esfuerzo y mucha ilusión para organizar el festival y por fin llega la fecha. También hay que estar pendientes de muchos flecos». Javier vive en Madrid, pero baja este miércoles a Cartagena para estar al pie del cañón. Y no niega que una de las primeras cosas que hará cuando aterrice en su hotel, con vistas al mar, será «hacer las paces con Neptuno». Bajar de su habitación, desayunar y darse el primer baño del otoño en su querida Región de Murcia, vaya. O el último del verano, depende de cómo se mire.

Esa es, precisamente, una de las «grandes ventajas» que tiene el Hermosa Fest, apunta Bilbao. Que uno puede llegar de viaje y pegarse un baño en octubre en Calarreona, por ejemplo, y después cambiarse en el hotel para comerse un caldero antes de meterse en faena. Pero no solo eso. Es que, lejos de ser un festival de 'pies negros' [grandes 'raves' postfestivaleras nos dieron] y campistas, con las incomodidades asociadas a lo que tradicionalmente se ha entendido como 'festival de música', «nosotros queremos fortalecer los servicios necesarios para el bienestar del público, cuidando al máximo los pequeños detalles que hacen la experiencia mucho más satisfactoria». Entre esos detalles, por ejemplo, «los accesos en los que no hay que hacer cola –con un aforo máximo de 5.000 personas–, los baños –importante– o el aparcamiento –dentro incluso del recinto del festival–». Algo que transforma el evento, a juicio del director de Comunicación en un festival «tipo 'boutique'». Sin querer ser «elitisitas, ni mucho menos, pero sí apostando al máximo por la calidad de los servicios». Apuesta segura. Sobre todo, cuando la edad media del público se sitúa en los 42 años. La mayoría, el 75%, es de la Región de Murcia, aunque también viene mucha gente de Madrid y Barcelona.

«Somos optimistas»

Entre esos detalles que cuidar con la máxima diligencia se ha colado de forma inesperada la predicción meteorológica que, según las previsiones de la Aemet, amenaza con alguna que otra lluvia para este fin de semana. «Estamos muy pendientes. Aunque las previsiones van cambiando y somos optimistas», asegura Bilbao. «Pese a todo, no vamos a frivolizar con un aspecto tan importante como este y también estamos trabajando sobre este escenario. Pero nuestro objetivo principal es celebrar el festival, por supuesto», zanja Bilbao.

En lo estrictamente musical, en ese plano que devuelve la sonrisa a Javier Bilbao –y a todos–, el «cartelazo» de esta edición del Hermosa Fest lo completan el viernes, además de Malva, Travis Birds y Rozalén, artistas de la talla de Álvaro de Luna, Vinila von Bismarck (en formato Dj) y, a partir de las 4 horas, Casino Social Club en el Escenario Trips. Ya el sábado, la jornada adquiere tintes de fiestón con Repion rompiendo el hielo a las 19 horas. Después, Niña Polaca, Ojete Calor, La Casa Azul y Los Zigarros. Y, para cerrar el festival, Second Djs y por último Kutxu –en el Escenario Trips– a partir de las cuatro de la madrugada y hasta que el cuerpo aguante. Lo dicho. Más precioso que nunca.

